खून की तरह लाल दिखने वाला यह जूस हाई बीपी को तुरंत कर देता है धड़ाम, धमनियों में पहुंचकर करता है तूफानी काम

हाइलाइट्स चुकंदर में डाइट्री नाइट्रेट होता है जो मुंह में जाते ही बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रेट्स यानी NO2में बदल जाता है. नाइट्रिक ऑक्साइड तुरंत धमनियों को रिलेक्स करने का सिंग्नल दिमाग को देता है.

How to Lower High Blood Pressure in 1 Hour: डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 1.28 अरब लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से 46 प्रतिशत को पता भी नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है. जब किसी अन्य समस्याओं का इलाज कराने जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है. विश्व में 75 लाख लोगों की मौत के लिए किसी न किसी तरह से ब्लड प्रेशर जिम्मेदार है. हाई ब्लड प्रेशर में खून का प्रेशर धमनियों पर बहुत तेज हो जाता है जिसके कारण धमनियों के पतली होने या फटने का खतरा बढ़ जाता है, इससे हार्ट से संबंधित कई बीमारियां पैदा हो सकती है. चूंकि इसका कोई लक्षण नहीं दिखता इसलिए हाईबीपी की जांच के बाद सतर्कता बहुत जरूरी है.

ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक खराब खान-पान हाइपरटेंशन की बहुत बड़ी वजह है. लेकिन यदि आप स्मार्ट फूड का चयन करते हैं तो हाई बीपी को भी आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक एक लाल ड्रिंक कुछ ही घंटों में हाई ब्लड प्रेशर को ठिकाने लगाकर नीचे ले आता है.

यह पेट में नाइट्रेट्स में बदल जाता

हालांकि खून की तरह दिखने वाला यह लाल चीज खाने में मिट्टी की तरह स्वाद देती है लेकिन इसके बेमिसाल फायदे हैं. दरअसल, यह चुकंदर का जूस है जिसे हम सलाद के रूप में खाते हैं लेकिन यदि इसके जूस का सेवन किया जाए तो एक घंटे के अंदर यह हाई बीपी को कम कर सकता है. विटामिंस, फाइबर और कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर के कई फायदे हैं. फिटनेस एक्सपर्ट बेन डिल्लन बताते हैं कि कितना भी बीपी का पारा क्यों न चढ़ जाए, अगर चुकंदर के जूस का सेवन कर लिया जाए तो कुछ घंटों के अंदर ब्लड प्रेशर को यह डाउन कर देता है. डिल्लन ने बताया कि चुकंदर में डाइट्री नाइट्रेट होता है जो मुंह में जाते ही बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रेट्स यानी NO2में बदल जाता है.

धमनियों को रिलेक्स पहुंचाता है

डिल्लन ने बताया कि जैसे ही यह नाइट्रेट्स पेट में बनकर तैयार होता है और सीधे खून की नलियों में प्रवेश कर जाता है. इसके बाद यह लो ऑक्सीजन कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है. नाइट्रिक ऑक्साइड तुरंत धमनियों को रिलेक्स करने का सिंग्नल दिमाग को देता है. इससे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है. साथ ही ब्लड बैसल्स चौड़ा होने लगता है, इस कारण धमनियों पर प्रेशर कम होने लगता है और ब्लड फ्लो भी ठीक होने लगता है. हालांकि चुकंदर के कई अन्य फायदे भी हैं. इसका सलाद के रूप में सेवन भी बहुत फायदेमंद है.

