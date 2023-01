डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का एक साथ बजेगा बैंड, करें सिर्फ इतना काम, जड़ से होगा खत्म 

हाइलाइट्स करीब 15 लाख लोगों की मौत हर साल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायबिटीज के कारण होती है. अगर डायबिटीज है तो चीनी बिल्कुल न लें. यह कोलेस्ट्रोल को कम करने में भी मददगार है.

How to get rid of diabetes and cholesterol: डायबिटीज बेहद खतरनाक बीमारी है. पूरी दुनिया इससे परेशान है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक विश्व में 42.2 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. इसके साथ ही करीब 15 लाख लोगों की मौत हर साल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायबिटीज के कारण होती है. पर इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि विश्व में कुल डायबिटीज मरीजों में 17 प्रतिशत मरीज भारत से हैं. भारत में करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है. आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2045 तक 13.5 करोड़ लोग डायबेटिक होंगे. यही कारण है कि भारत को डायबेटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाने लगा है. दूसरी ओर कोलेस्ट्रॉल जिद्दी फैट होता है जिसकी वजह से हार्ट और ब्लड वैसल्स में रुकावटें पैदा होती है. डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का एक साथ कंबिनेशन शरीर के लिए घातक हो सकता है. अगर आपके साथ भी ऐसा है तो तुरंत इसे खत्म करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दें. यहां हम ऐसा नुस्खा बता रहे हैं जिनकी मदद से डायबिटीज और बैड कोलेस्टॉल को एक साथ खत्म किया जा सकता है.

कैसे एक साथ खत्म करें डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल

हेल्दी फैट का सेवन करें-हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अक्सर लोग अपनी डाइट से फैट को हटा देते हैं. यह गलत है. एक रिसर्च में कहा गया है कि हेल्दी फैट लेना जरूरी है. इसके लिए एवोकाडो, बादाम, सीड्स, मछली और ऑलिव ऑयल का सेवन करें. इनसे हेल्दी फैट मिलेगा जिस कारण बैड कोलेस्ट्रॉल घटेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा.

चीनी की मात्रा सीमित करें-अगर डायबिटीज है तो चीनी बिल्कुल न लें. यह कोलेस्ट्रोल को कम करने में भी मददगार है. अपनी डाइट में चीनी को कम करना कई मायनों में बुद्धिमानी है. इससे ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल तो घटेगा ही, साथ ऑवरऑल हेल्थ भी सही रहेगी.

अधिक सब्जियां-स्वस्थ्य जीवन के लिए हमेशा एक्सपर्ट सीजनल सब्जियों की सलाह देते हैं. इसलिए अपनी डाइट में हरी सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं. पालक, फूलगोभी, पत्तागोभी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बींस आदि को अपने भोजन में शामिल करें.

साबुत अनाज-रोजाना अपनी डाइट में साबुत अनाज को जरूर शामिल करें. इनमें मोटा अनाज सर्वोत्तम रहेगा. पोषक तत्वों से भऱपूर खाना खाएं. भोजन में प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेट का सेवन घटा दें. हमेशा हेल्दी खाना खाएं. प्रोसेस्ड फूड, तली-भूनी चीजों से परहेज करें. पिज्जा, बर्गर, चीज आदि से दूरी बना लें. पर्याप्त पानी पीएं.

