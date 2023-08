हाइलाइट्स अगर आप अपने डाइट में अधिक से अधिक फाइबर रिच फूड को शामिल करें. अगर आप कब्‍ज से परेशान रहते हैं तो सुबह सुबह एक से दो गिलास गुनगुना पानी पिएं.

How To Deal With Constipation: अगर ये पूछा जाए कि आखिर कब्‍ज की समस्‍या का मुख्‍य वजह क्‍या है तो बता दें कि इसकी एक या दो नहीं होती, कई ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से पेट से जुड़ी यह समस्‍या हो सकती है. मुख्‍य कारणों की बात करें तो अगर आप डाइट में फाइबर काफी कम ले रहे हैं या पानी का शरीर में अभाव रहता है तो यह कब्‍ज की वजह बन सकता है. इसके अलावा, यह आपके स्‍ट्रेस लेवल के बढ़ने, इमोशनल उतार चढ़ाव, दवाओं और आपकी गतिविधियों पर भी निर्भर करता है. अगर आप कब्‍ज की समस्‍या से परेशान रहते हैं तो यहां बताए गए उपायों को आजमाकर आप तुरंत राहत पा सकते हैं.

कब्‍ज की समस्‍या ऐसे होगी दूर

पानी की मात्रा बढ़ाएं

प्रिवेंशन में छपी एक खबर में यह बताया गया है कि कब्‍ज का नाता काफी हद तक शरीर में पानी की सही मात्रा से है. अगर आप कब्‍ज महसूस कर रहे हैं तो दिनभर अधिक पानी पिएं और डाइट में लिक्विड डाइट को शामिल करें. मीठे ड्रिंक से बचें.

फाइबर रिच फूड

अगर आप अपने डाइट में अधिक से अधिक फाइबर रिच फूड को शामिल करें तो बल्‍क फूड आपके पेट को भरा रखने और उसे बेहतर तरीके से मूव करने में मदद करेगा. अगर आप पानी के साथ फाइबर का अच्‍छा तालमेल बनाएं तो आपकी समस्‍या दूर हो जाएगी.

एक कप कॉफी

एक कप कॉफी में इतनी मात्रा में कैफिन होती है जो गट के कुछ मसल्‍स में कॉन्‍स्‍ट्र्रैक्‍शन महसूस कराने का काम करता है. हालांकि अगर आप अधिक मात्रा में काफी पिएंगे तो यह डिहाइड्रेशन का काम भी कर सकता है.

बॉडी को करें एक्टिव

हेल्‍थ के लिए व्‍यायाम जरूरी है, यह गट मसल्‍स में ब्‍लड को भी उत्‍तेजित करता है और इसकी वजह से आसानी से प्रेशर आता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप रोज वॉक करें, व्‍यायाम करें. बेहतर होगा रोज सुबह पानी पीकर 10 मिनट वॉक करें. प्रेशर आ जाएगा.

हेल्‍दी फैट का सेवन

हेल्‍दी फैट गट को क्‍लीन करने और फाइबर को मूव कराने में काफी मदद करता है. इसलिए आप ऑलिव ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, नट बटर आदि का सेवन करें.

गुनगुना पानी काम का

अगर आप कब्‍ज से परेशान रहते हैं तो सुबह सुबह एक से दो गिलास गुनगुना पानी पिया जाए तो भी ये काफी फायदा पहुंचाता है. इसलिए गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लें.

लें हीट थेरेपी

अगर आपका पेट क्‍लीयर नहीं हो रहा है तो आप गुनगुना पानी पीजिए, हॉट पैड से अपने लोअरबैक एरिया को सेकें या गर्म पानी से कुछ देर नहाएं.

इन तरीकों को आजमाकर आप बड़ी आसानी से कब्‍ज की समस्‍या को दूर कर सकते हैं और गट को हेल्दी और क्‍लीन रखने में मदद कर सकते हैं.

