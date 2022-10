चोट लगने पर बैंडेज का इस तरह करें इस्तेमाल, वरना फैल सकता है इंफेक्शन

हाइलाइट्स जब खून बहना रुक जाए तब ही चोट पर बैंडेज लगाना चाहिए. चोट के साइज के अनुसार ही बैंडेज लगाने से फायदा होगा.

How To Use Bandage: चोट लगना एक आम समस्‍या है. फिर बात किचन में सब्जियों को काटने की हो या ग्राउंड में दौड़ दौड़कर खेलना हो. चोट लगने पर हम आमतौर पर बैंडेज का इस्‍तेमाल करते हैं. कई बार अनजाने में हम इसका गलत तरीके से इस्‍तेमाल करते हैं, जिससे चोट या घाव ठीक होने के बजाय संक्रमण बढ़ जाता है और हमें डॉक्‍टर के पास जाना पड़ता है. आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से बैंडेज का सही तरीके से इस्‍तेमाल करना चाहिए ताकि इंफेक्शन ना हो.

चोट पर इस तरह करें बैंडेज का इस्‍तेमाल

खून का रिसाव रोकें: अगर चोट गहरी है तो अपने खून को बहने से रोकना जरूरी है. इसके लिए आप बर्फ का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आप कॉटन की मदद से भी खून को बहने से रोक सकते हैं. ध्‍यान रखें कि इस दौरान जहां तक हो सके संक्रमण से इसे बचाएं.

चोट को करें साफ: जब खून बहना रुक जाए तो तो सबसे पहले चोट वाले ह‍िस्‍से को अच्‍छी तरह से साफ करें. इसके ल‍िए आप रनिंग वॉटर के नीचे चोट वाले हिस्‍से को ले जाएं और 1 मिनट तक ऐसे ही रखें. आप संक्रमण से बचने के ल‍िए एक मग में एंटीसेप्टिक लिक्विड डालें और इससे घाव को साफ करें.

बैंडेज का सही चुनाव: आप चोट के मुताबिक बैंडेज का चुनाव करें. अगर आपकी चोट हल्‍की है तो स्‍ट्र‍िप बैंडेज का इस्‍तेमाल करें. चोट के अनुसार प्रेशर बैंडेज, मोलस्‍क‍िन, गौज पट्टी आद‍ि इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

ऐसे लगाएं बैंडेज: बैंडेज की स्‍ट्र‍िप हटाकर त्‍वचा को टाइट करते हुए चोट पर लगाएं. ध्‍यान रखें कि टेप वाला हिस्‍सा स्किन पर हो और मेडिसिन का हिस्‍सा सीधा घाव पर हो. बैंडेज बहुत ज्‍यादा टाइट ना करें.

बैंडेज के प्रकार: चोट के आकार के मुताब‍िक रोलर बैंडेज, ट्यूबर बैंडेज, ट्राई एंगल बैंडेज, टेप बैंडेज आदि का इस्‍तेमाल करें. आप बैंडेज को टीशेप, एक्‍स शेप या क्र‍िसक्रॉस शेप में काटकर भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

फर्स्‍ट ऐड जरूरी: संक्रमण से बचने के लिए आप टिटनेस का इंजेक्‍शन जरूर लें. इसके लिए आप डॉक्‍टर की सलाह ले सकते हैं.

