Winter workout: सर्दी में खुद को फिट रखना चाहते हैं तो ये वर्कआउट करें, एक्सपर्ट ने बताए बॉडी मजबूत करने के टिप्स

Workout for prepare your body in winter: सर्दी ऐसा मौसम है जिसमें शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं. सर्दी में शरीर आवश्यक अंगों को गर्म रखने के लिए बाहर के तापमान को कम कर देता है जिसके कारण ज्यादा ठंड लगती है. लेकिन सर्दी हो या गर्मी, काम करना तो पड़ता ही है. चूंकि सर्दी में ठंड के कारण काम करने का मन नहीं करता इसलिए शरीर को तैयार करने में बहुत मुश्किल होती है. इसलिए सर्दी में खुद को तैयार करने के लिए वर्कआउट जरूरी है. हालांकि वर्कआउट बहुत लोग करते हैं लेकिन सर्दी में सही वर्कआउट जरूरी है ताकि शरीर मजबूत भी बने और काम के लिए तैयार भी हो सके. इसलिए एक्सपर्ट के बताए सुझावों के तहत ही सर्दी में वर्कआउट करना चाहिए.

सर्दी में हार्ट, मसल्स और ज्वाइंट पर प्रेशर

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक फिटनेस कोच अभिनव महाजन कहते हैं कि सर्दी का मौसम हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर तनाव बढ़ा देता है. इसके कारण खून की नलिकाओं पर दबाव बढ़ता है. इसके कारण सांस लेने में दिक्कत, मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन जैसी समस्याएं परेशान करने लगती है. अगर ये परेशानियां ज्यादा दिनों तक हो और वर्कआउट न हो तो हार्ट, डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा परेशानी होती है. इसलिए सही वर्कआउट करना जरूरी है.



मॉर्निंग वर्कआउट

वर्कआउट के लिए सुबह का समय उत्तम होता है, चाहे वह कोई भी मौसम क्यों न हो. इससे शरीर दिन भर काम करने के लिए तैयार हो पाता है और इससे कई तरह के फायदे भी हैं. सुबह में एक्सरसाइज इस तरह से करें.



वार्म अप-सर्दी में सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए, तब शरीर वर्क आउट करने के लिए तैयार होता है. वार्म अप के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें. इसके लिए जंपिंग, सावधान-विश्राम की अवस्था, दोनों हाथों को उपर कर पैरों को फैलाने जैसी एक्सरसाइज करें. इससे ब्लड का फ्लो बढ़ता है और ज्वाइंट लूज और सहज होता है.



एक्सरसाइज-सर्दियों में शरीर की थोड़ी सी हलचल भी एक खिंचाव की तरह महसूस होती है. सर्दी के मौसम में वॉकिंग और रनिंग आमतौर पर दो सबसे आम एक्सरसाइज हैं. इसके लिए बहुत बड़े जिम में जाने की जरूरत भी नहीं है. इसमें शरीर का पूरा भाग सक्रिय रहता है. यदि आप जिम जा रहे हैं तो यह बेस्ट ऑप्शन है. वहां आपको ट्रेनर आवश्यक एक्सरसाइज करने की सलाह देंगे.

सूरज की रोशनी-सर्दियों का मौसम अपने साथ छोटे दिन, लंबी रातें लाती है. इसमें धूप भी कम निकलती है जिसके कारण शरीर का सर्कैडियन लय बिगड़ जाता है. सूरज के सीमित संपर्क के कारण हमारे शरीर में मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हम सामान्य से अधिक थका हुआ महसूस करते हैं. इन परेशानियों का सबसे आसान तरीका यह है कि जितना संभव हो उतना समय धूप में बिताने की कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि आपके शरीर को विटामिन डी की दैनिक खुराक मिल रही है.

