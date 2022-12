Hypoglycemia : जानलेवा है हाइपोग्लाइसीमिया... इससे रहें सावधान, जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके

जब बात शरीर के शुगर लेवल की आती है तो हर किसी के मन में सिर्फ़ एक ही चीज़ चलती हैं और वो है हाई शुगर लेवल की चिंता और सबको लगता है बस इसी से बचना है… पर ऐसा नहीं है. लोग अक्सर लो ब्लड शुगर लेवल को हल्के में लेते हैं और यही लापरवाही जानलेवा बन जाती हैं. शुगर का लेवल कम होना भी उतनी ही खतरनाक होता है, जितना की हाई लेवल शुगर होना और इसमें भी जानलेवा स्थिति हो सकती है. हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) मतलब ब्लड शुगर (Blood Sugar) का स्तर सामान्य से कम हो जाना होता है. कुछ दवाओं से भी यह बीमारी हो जाती है. आइये जानते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है..

न्यूज़ 18 से बातचीत में डॉक्टर सुनील मिश्रा ने कहा कि हाइपोग्लाइसेमिया, एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है और सभी लोगों को अलर्ट रहने चाहिए.

-140 mg/dL का शुगर लेवल सामान्य माना जाता है, लेकिन इसका 70mg/dL से कम होना लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसेमिया का संकेत होता है.

-लो ब्लड शुगर में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है अगर इस पर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह जानलेवा बन सकती हैं और चौंकने वाली बात यह है कि ज़्यादातर मरीज़ों में यह बीमारी पायी जा रही है.

क्या है हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण? (What are the symptoms of Hypoglycemia)

-हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षणों पर समय रहते ध्यान न देने पर इसके गंभीर रूप लेने का खतरा हो सकता है.

-इसमें भ्रम होना, व्यवहार में परिवर्तन और नियमित कार्यों को करने में असमर्थता हो सकती है.

हाइपोग्लाइसीमिया से कैसे बचाव करें (How to Prevent Hypoglycemia)

-डॉक्टर सुनील मिश्रा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है, उन्हें नियमित रूप से शुगर लेवल की जांच करते रहना चाहिए. इसे उन्हें पता लगा रहेगा और सबसे ज़रूरी है दिन में ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना है.

-थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहें. ब्लड शुगर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रोजाना व्यायाम की आदत बनाएं.

