हाइलाइट्स सर्दी के मौसम में बालों में नमी कम हो जाती है. बालों को डैमेज से बचाने के लिए ड्रायर का अधिक प्रयोग न करें. बालों को नियमित रूप से ऑयलिंग करें.

How To Take Care Of Dry Hairs: सर्दियों का मौसम आते ही बालों से संबंधित कई समस्‍याएं शुरू हो जाती हैं. हेल्‍थलाइन के अनुसार सर्दी के मौसम में वातावरण ड्राई और ठंडा होता है जिस वजह से शरीर और बालों का मॉइश्चर कम होने लगता है. बालों में मॉइश्चर कम होने के कारण, डेंड्रफ, डल हेयर और ड्राई हेयर की समस्‍या हो सकती है. ऐसे में बालों को एक्‍स्‍ट्रा केयर की आवश्‍यकता होती है. बालों को ड्राइनेस से बचाने के लिए केयर के साथ डाइट भी अहम भूमिका निभा सकती है. चलिए जानते हैं बालों की नमी बनाएं रखने के लिए किन बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है.

रोज बालों को धोने से बचें

शैम्‍पू बालों से गंदगी और पसीना निकालता है लेकिन ये बालों का सीबम भी छीन लेता है. सीबम एक तरह का प्राकृतिक तेल है जो बालों को हेल्‍दी और शाइनी बनाए रखने में मदद करता है. कई बार अधिक सीबम के कारण बाल तैलीय हो जाते हैं. प्रतिदिन बाल धोने से बालों का सीबम कम होने लगता है जिससे बाल ड्राई हो सकते हैं. यदि रोज बाल धोना जरूरी है तो बेबी शैम्‍पू का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

हेयर ड्रायर का कम इस्‍तेमाल

सर्दी के मौसम में बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्‍तेमाल नुकसानदायक हो सकता है. नियमित हेयर ड्रायर के प्रयोग से बाल अधिक नमी खोते हैं जिससे बाल में ड्राइनेस बढ़ सकती है. बालों को ड्रायर से सुखाने की बजाय तौलिये से लपेटकर सुखाएं.

ठंडे पानी से धोएं बाल

सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग गर्म पानी से बाल धोते हैं. अधिक गर्म पानी से बाल धोने से बालों की नमी निकल जाती है और बाल झुलस सकते हैं. ठंडे पानी से नहाने से कई स्‍वास्थ लाभ होते हैं जिसमें से एक है बालों का तेजी से बढ़ना है. ठंडे पानी से बाल धोनें से रुट्स फिर से तरोताजा हो सकती हैं.

एसेंशियल ऑयल का करें प्रयोग

ड्राई हेयर्स की समस्‍या से निजात पाने के लिए आर्गन ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है. आर्गन ऑयल से बालों में नई जान आ सकती है. इसके अलावा पेपरमिंट और लैवेंडर ऑयल का प्रयोग भी कर सकते है. इसके नियमित प्रयोग से बालों को झड़ने और टूटने से रोका जा सकता है.

सर्दियों के मौसम में बालों में ड्राइनेस की समस्‍या होना आम है लेकिन ऐसे में बालों की सही देखरेख, बालों को डैमेज होने से बचा सकती है.

