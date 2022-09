रिफाइंड ऑयल का ज्यादा सेवन हेल्थ के लिए खतरनाक, हर दिन सिर्फ इतना करें इस्तेमाल

हाइलाइट्स ऑयल स्किन और हड्डियों के लिए जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा खतरनाक है. ज्यादा ऑयल से हार्ट और लिवर की कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

How Much Refined Oil Good For Health: चाट-पकौड़े, पूरी-कचौड़ी और तला-भुना मसालेदार भोजन स्‍वादिष्‍ट तो बहुत लगता है, लेकिन इससे कोलेस्‍ट्रॉल, हाई बीपी, हार्ट और लिवर प्रॉब्‍लम का खतरा भी बढ़ जाता है. एक निश्चित मात्रा में ऑयल केवल भोजन का स्‍वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि बॉडी के लिए भी जरूरी माना जाता है. ब्रेकफास्‍ट, लंच या फिर डिनर में खाए जाने वाले ज्‍यादातर भोजन को ऑयल की मदद से ही तैयार किया जाता है. खाना पकाने वाले ऑयल में न केवल आवश्‍यक पोषक तत्‍व होते हैं, बल्कि ये फैट्स का भंडार भी होता है. यही वजह है कि डाइट में ऑयल की मात्रा को नियंत्रित किया जाना चाहिए. खासकर यदि रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है. चलिए जानते हैं एक दिन में कितना रिफाइंड ऑयल हेल्‍थ के लिए बेहतर माना जाता है.

रिफाइंड ऑयल की कितनी मात्रा सही?

हेल्‍दी बॉडी के लिए ऑयल बेहद जरूरी होता है. ये स्किन, बालों और हड्डियों को स्‍वस्‍थ बनाए रखने में मदद करता है. हरजिंदगी डॉट कॉम के अनुसार हेल्‍दी बॉडी के लिए एक दिन में 3 से 4 चम्‍मच रिफाइंड ऑयल का सेवन किया जा सकता है. एक दिन में 20 ग्राम से अधिक ऑयल बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. यदि किसी प्रकार की हेल्‍थ प्रॉब्‍लम है तो ऑयल की मात्रा को कम किया जा सकता है. 2 बड़े चम्‍मच ऑयल से भी बॉडी को जरूरी पोषक तत्‍व मिल सकते हैं.





अधिक ऑयल बढ़ा सकता है परेशानी

अधिक ऑयल का सेवन हार्ट संबंधी कई बीमारियों को बढ़ा सकता है. ऑयल स्‍ट्रोक, ब्‍लॉकेज और कोलेस्‍ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है. अधिक ऑयल लेने से स्किन प्रॉब्‍लम्‍स भी बढ़ जाती हैं. ये हार्मोनल चेंजेज के लिए भी जिम्‍मेदार होता है.

ऑयल के यूज को ऐसे करें कम

– डीप फ्राय चीजों का सेवन करें बंद

– एक से दो चम्‍मच ऑयल में बनाएं सब्‍जियां

– भुना हुआ या स्‍टीम्‍ड फूड खाएं

– सलाद का टेस्‍ट बढ़ाने के लिए ऑयल की ड्रेसिंग न करें

– चपाती पर घी न लगाएं

– सही कुकिंग ऑयल का करें चुनाव

