करना है वेट लॉस तो बढ़ाएं कैलोरी इंटेक, जानें कितनी calories हैं ज़रूरी

How Many Calories Are Important For Health – वेट लॉस करने के लिए एक्‍सरसाइज के साथ यदि डाइट पर फोकस किया जाए तो बेहतर रिजल्‍ट मिल सकते हैं. वेट कम करने के लिए अधिकतर लोग कैलोरी इंटेक कम कर देते हैं जिस वजह से शरीर में पोषक तत्‍वों की कमी हो जाती है. कैलोरी इंटेक कम करने से वेट लॉस होने की बजाय वेट बढ़ने लगता है. वेट कम करने के लिए प्रॉपर मील लेना जरूरी है. माना कि वेट कम करने के लिए प्रतिदिन 500 से 1000 कैलोरी बर्न करना जरूरी होता है लेकिन इसके लिए शरीर में बर्न करने लायक कैलोरी होना भी आवश्‍यक है. कैलोरी इंटेक उम्र, जेंडर और साइज पर निर्भर करता है. हर व्‍यक्ति की जरूरत अलग-अलग होती है. महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक कैलोरी की आवश्‍यकता होती है. चलिए जानते हैं वेट लॉस के लिए शरीर को कितनी कैलोरी की जरूरत होती है.

एक दिन में कितनी कैलारी है जरूरी

एक व्‍यक्ति को डेली कितनी कैलोरी खानी चाहिए ये उसकी उम्र, जेंडर, हाईट, वजन और एक्टिविटी पर निर्भर करता है. हेल्‍थ लाइन के अनुसार वेट लॉस करने के लिए सामान्‍य से कम कैलोरी का सेवन करना चाहिए लेकिन शरीर को एनर्जी देने के लिए पर्याप्‍त मात्रा में कैलोरी देना भी जरूरी है. वेट लॉस करने के लिए खाना छोड़ने की बजाय कैलोरी काउंट पर ध्‍यान दिया जा सकता है. एक दिन में महिलाओं को लगभग 2000 से 2,200 कैलोरी तो वहीं पुरूष को 2,500 से 2,700 कैलोरी की आवश्‍कता होती है.





वेट लॉस के लिए महिलओं का कैलोरी इंटेक

वेट लॉस करने के लिए कम कैलोरी इंटेक की आवश्‍यकता नहीं होती बस कैलोरी को बर्न करने के लिए एक्‍सरसाइज और कार्ब इंटेक पर ध्‍यान देना होगा. सामान्‍य तौर पर 19 से 30 वर्ष की महिला को वेट मेंटेन करने के लिए लगभग 2000-2400 कैलोरी की आवश्‍यकता होती है. वहीं 31 से 59 वर्ष की महिला को 1,800-2,200 कैलोरी की जरूरत होती है. इससे कम कैलोरी इंटेक से शरीर में एनर्जी लेवल कम होता है जो वेट गेन को बढ़ावा दे सकता है. वेट लॉस करने के लिए एक दिन में लगभग 500 से 1000 कैलोरी बर्न करना जरूरी है.

वेट लॉस के लिए पुरूषों का कैलोरी इंटेक

महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक कैलोरी की आवश्‍यकता होती है. पुरुषों का एनर्जी लेवल अधिक होता है जिस वजह से उन्‍हें अधिक कैलोरी खानी चाहिए. वेट मेंटेन करने के लिए 19-30 वर्ष के पुरुष को 2,400-3,000 कैलोरी और 31 से 59 वर्ष तक के पुरुष को 2,200-3,000 कैलोरी की आवश्‍यकता होती है. पुरुषों को भी वेट लॉस करने के लिए एक दिन में लगभग 700 से 1200 कैलोरी बर्न करनी चाहिए.

कैसे करें कम कैलोरी इंटेक

– खाएं अधिक प्रोटीन

– शुगर ड्रिंक का कम सेवन

– अधिक पानी पिएं

– नियमित एक्‍सरसाइज

– कार्ब पर करें नियंत्रण

– फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं

