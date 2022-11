सर्दियों के मौसम में खुद को आसानी से रखना चाहते हैं फिट तो घर पर करें ये आसान व्यायाम

हाइलाइट्स एक्सरसाइज फिट और हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है. आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन सा व्यायाम करना चाहिए, ताकि आपको लाभ हो. आप फिट और हेल्दी रहने के लिए योगा, वॉकिंग स्क्वाट्स , पुश-अप आदि को ट्राय कर सकते हैं.

Best Exercise to Stay Fit and Healthy: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना आसान नहीं है. यह बात तो आप जानते ही होंगे कि रोजाना व्यायाम करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है. एक्सरसाइज के कई विकल्प मौजूद हैं जैसे एरोबिक्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आदि. लेकिन, फिट रहने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है. क्योंकि, हर व्यक्ति को अपनी उम्र, लिंग और फिजिकल एबिलिटी के अनुसार विभिन्न एक्सरसाइजेज के अलग फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं कि अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो कौन सा व्यायाम आपके लिए सबसे अच्छा है.

फिट और हेल्दी रहने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइजेज

वेबएमडी (WebMD) के अनुसार एक्सरसाइज कोई जादू नहीं है. आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा. लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप रोजाना घंटों व्यायाम करने में बिताएं. इसका अर्थ केवल यह है कि आप स्मार्ट वर्क करें. फिट और हेल्दी रहने के लिए आप निम्नलिखित एक्सरसाइजेज को ट्राय कर सकते हैं:

वॉकिंग

वॉकिंग करना न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि इससे आप कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी खास डिवाइस की भी जरूरत नहीं है. फिट और हेल्दी रहने का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग और रनिंग.

इंटरवल ट्रेनिंग

चाहे आपने अभी-अभी एक्सरसाइज करना शुरू है या आप कई सालों से कर रहे हैं, अपने वर्कआउट में इंटरवेल ट्रेनिंग को शामिल कर के आप अपने फिटनेस लेवल को बढ़ा सकते हैं और वजन कम कर सकते हैं.

स्क्वाट्स

स्क्वाट्स से फैट आसानी से बर्न होता है और वजन कम होने में मदद मिलती है. यही नहीं, इससे बॉडी बैलेंस और मोबिलिटी भी सुधरती है.

पुश-अप्स

अगर आप सही तरीके से पुश-अप्स करते हैं तो इससे चेस्ट, कंधे, ट्राइसेप्स और मसल्स मजबूत होते हैं. फिट रहने के लिए यह अच्छा वर्कआउट है.

योगा

फिट और हेल्दी रहने के लिए योगा को भी अच्छा और प्रभावी तरीका माना जाता है. अलग-अलग योगासन करने के आपको कई लाभ हो सकते हैं. लेकिन, अगर आप अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही योगासन करें. अन्यथा लाभ की जगह आपको नुकसान हो सकता है.

