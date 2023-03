International Day of Happiness 2023: खुश रहेंगे तो तनाव, एंजायटी होगी दूर, दिल भी रहेगा हेल्दी, ये हैं अन्य फायदे

हाइलाइट्स आप जितना हंसते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, उसका पॉजिटिव असर आपके पूरे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है. खुश रहने वाले कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है.

International Day of Happiness 2023: ‘वर्ल्ड हैप्पीनेस डे’ प्रत्यके वर्ष 20 मार्च यानी आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है. इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस जेनरल एसेंबली द्वारा 28 जून 2012 में की गई थी. तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में खुशी का यह दिन मनाया जा रहा है. इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे खास मकसद ये है कि लोगों को खुश रहने के महत्व, उसके सेहत पर होने वाले ढेरों फायदों के प्रति जागरूक किया जा सके. प्रत्येक वर्ष इस दिन को एक खास थीम के तहत सेलिब्रेट किया जाता है. इस साल की थीम बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड (Be Mindful, Be Grateful, Be Kind) है. आप जितना खुश रहेंगे, उतना ही आपका शरीर और दिमाग हेल्दी रह पाएगा. आप जितना पॉजिटिव होकर सोचेंगे, उतनी ही आपकी उम्र बढ़ेगी. जानें, खुश रहने के सेहत लाभ क्या-क्या हैं.

खुश रहने के सेहत लाभ

एवरीडेहेल्थ डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, खुश रहने के कई सेहत लाभ होते हैं. इससे आपकी उम्र बढ़ती है. इसके साथ ही खुश रहने के फायदे इस प्रकार हैं-

हार्ट हेल्थ में सुधार होता है- आजकल कम उम्र में ही लोग हार्ट डिजीज से ग्रस्त हो रहे हैं. कहीं ना कहीं इसकी वजह तनाव, एंजायटी भी है. आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, लाइफ में हर छोटी बातों को लेकर चिंतित रहेंगे, उतना ही इसका नकारात्मक असर आपके दिल पर होगा. ऐसे में लंबी उम्र तक दिल को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप तनाव से बचें और ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें.

उम्र होती है लंबी- आप खुश रहेंगे तो आपकी लंबी आयु होगी. बीमारियों से उतने ही ज्यादा बचे रहेंगे. जो लोग उदास, चिंतित और तनाव ग्रस्त रहते हैं, उनकी उम्र भी कम हो जाती है. यदि आप स्वस्थ हैं तो खुश रहने से आपकी उम्र और भी ज्यादा बढ़ सकती है. हंसने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो शारीरिक रूप से हेल्दी रहने के लिए जरूरी है.

इम्यून फंक्शन में होता है सुधार- जो लोग अधिक खुश रहते हैं, वे उदास, निराश और नेगेटिव सोचने वालों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहते हैं. खुश रहने वाले कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है. जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी तो आपको इंफेक्शन, रोग होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है. आप जल्दी-जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं.

स्किन भी नजर आती है हेल्दी- आप जितना हंसते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, इसका पॉजिटिव असर आपके पूरे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है. हंसते-मुस्कुराते रहने से शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है. एक स्टडी के अनुसार, जो लोग अधिक हंसते हैं, खुश रहते हैं, वे उदास, परेशान, दुखी रहने वालों की तुलना में अधिक जवां नजर आते हैं. उनकी त्वचा पर ग्लो नजर आता है. इससे त्वचा पर कम उम्र में ही एजिंग के लक्षण नजर नहीं आते हैं. त्वचा की चमक लंबी उम्र तक बरकरार रहती है.

संपूर्ण सेहत पर पड़ता है पॉजिटिव असर- यदि आप खुश रहते हैं तो दर्द का अहसास कम होता है. खुश रहने से चोट या कोई बीमारी से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है. आप खुश रहकर अपने दर्द, पीड़ा को भूलते हैं. साथ ही रात में चैन की नींद सो सकते हैं. यदि आप तनाव और एंजायटी में रहेंगे तो आपको रात में नींद अच्छी नहीं आएगी. अच्छा मूड आपके संपूर्ण सेहत पर पॉजिटिव असर करता है. ऐसे में जितना हो सके आप खुश रहने की कोशिश करें.

