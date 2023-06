हाइलाइट्स अगर बैड कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी में जमा होने लगे तो हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का एक मात्र कारण नहीं है. यह कई कारणों में से एक कारण है.

Is cholesterol the only cause of heart disease: कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी चीज है लेकिन अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल को हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियों के लिए मुख्य विलेन मानते हैं. हालांकि यह बात पूरी तरह सही नहीं है. कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं. एक गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल. बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना यानी हाई कोलेस्ट्रॉल निश्चित रूप से हमारे लिए विलेन का काम करता है लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण हार्मोन का निर्माण करता है. कोलेस्ट्रॉल के कारण ही फैट और विटामिन डी का शरीर में अवशोषण होता है जिससे कई तरह फंक्शन सुचारू रूप से हो पाते हैं. लिवर और आंत में कई ऐसे काम हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बिना संभव नहीं है. इसके बावजूद लोग यही समझते हैं कि हर तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए विलेन है. इस पूरे मिथ पर हमने मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉ. नित्यानंद त्रिपाठी से बात की.

क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का आना तय है

फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉ. नित्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का एक मात्र कारण नहीं है. यह कई कारणों में से एक कारण है. लेकिन अगर बैड कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी में जमा होने लगे तो हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित अन्य जटिलताओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसे हर हाल में कम करना जरूरी है.

क्या कोलेस्ट्रॉल हमेशा खतरनाक होता है

कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमेशा खतरनाक नहीं होता और इससे हमेशा हार्ट अटैक का जोखिम नहीं होता है लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ शरीर में अन्य तरह की जटिलताएं हैं तो इसका घातक परिणाम सामने आ सकता है. डॉ. नित्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि यदि किसी को पहले से डायबिटीज है, मोटापा है, बीपी है, गतिहीन लाइफस्टाइल है, खान-पान खराब है, तनाव, स्ट्रीट फूड, परिवार में पहले से हार्ट संबंधी बीमारियां हैं, तो ऐसी स्थिति में बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना उस मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है.

क्या सभी कोलेस्ट्रॉल खराब है

कोलेस्ट्रॉल कई तरह के होते है. मुख्य रूप से दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हार्ट की हेल्थ के लिए ज्यादा जिम्मेदार है. एचडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल. एक तीसरा कोलेस्ट्रॉल ट्राईग्लिसराइड्स भी नुकसान पहुंचाने वाला ही है. गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत जरूरी है. गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कई तरह की बीमारियों से बचाता है. इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना जरूरी है.

क्या गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो भी खतरनाक है

बिल्कुल नहीं है. अपने यहां किसी में गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता ही नहीं है. आमतौर पर भारत में गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता ही नहीं है लेकिन अगर किसी को ज्यादा है तो यह अच्छी बात है. इससे हार्ट अटैक होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है.

हेल्दी हैं तो कोलेस्ट्रॉल सही होगा

लोगों में यह भी धारणा होती है कि मैं तो हेल्दी हूं मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं होगा. ऐसा बिल्कुल गलत है. यह लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या नहीं.

क्या हाई कोलेस्ट्रॉल हमेशा नुकसान पहुंचाता है

डॉ. नित्यानंद त्रिपाठी कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा नुकसान पहुंचाए, यह जरूरी नहीं है. इसके लिए यह देखना होगा कि जिसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वह किस जोखिम वाले ग्रुप में आते हैं. यानी उसके साथ और क्या-क्या दिक्कतें हैं. अगर किसी मरीज में बीपी, डायबिटीज, पारिवारिक जीन, मोटापा, तनाव, स्मोकिंग संबंधी अन्य कारक साथ में है तो उनके लिए ज्यादा खतरा है. लेकिन अगर किसी को ये सब नहीं है यानी पूरी तरह से हेल्दी हो, तो वह बिना इलाज एक्सरसाइज और डाइट से ठीक हो सकता है. उदाहरण के लिए अगर किसी को डायबिटीज है और उसका एलडीएल लेवल 70 भी है तो इलाज की जरूरत पड़ती है लेकिन कोई उपर बताए किसी जोखिम वाले फेक्टर में नहीं है, और उसका एलडीएल लेवल 160 भी है तो इलाज की जरूरत नहीं है. उसे एक्सरसाइज और डाइट की ही सलाह दी जाती है.

कोई लक्षण नहीं दिख रहे

कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरे में हाई कोलेस्ट्रॉल होता तो इसके लक्षण दिखते. यह भी धारणा गलत है. कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर आमतौर पर ऊपर से नहीं दिखता.

