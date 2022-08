Filtered vs Boiled water: बेहतर स्वास्थ्य के लिए फिल्टर्ड वॉटर ज्यादा फायदेमंद या उबला हुआ पानी? जानें काम की बात

हाइलाइट्स पानी को उबालने का मुख्य उद्देश्य उसमें मौजूद कीटाणुओं को खत्म करना होता है. वॉटर प्यूरीफायर के जरिए पानी के बैक्टीरिया, वायरस को बाहर निकाल दिया जाता है.

Which water is safe to drink: जल ही जीवन है. यह बात आप बचपन से लेकर अब तक सुनते आए होंगे. पानी के बिना जिंदगी के बारे में सोचना भी मुश्किल है. इंसानों से लेकर जीव-जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी पानी बेहद महत्वपूर्ण होता है. हमारी जिंदगी के लगभग सभी काम पानी पर निर्भर करते हैं. वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण स्वच्छ पानी मिलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है. बड़ी संख्या में लोगों को मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा है. गंदा पानी पीने से टाइफाइड, पीलिया, हैजा समेत कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं. इसलिए साफ पानी जरूरी है. इस बारे में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए.

क्या पानी उबालने से हो जाता है साफ?

बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर लोगों को फिल्टर्ड पानी या पानी उबालकर पीने की सलाह देते हैं. सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए उबालना सबसे पुराने तरीकों में से एक है. पानी को उबालने का मुख्य उद्देश्य उसमें मौजूद कीटाणुओं को खत्म करना होता है. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक पानी को बॉयल करने पर उसमें मौजूद सूक्ष्म जीव, वायरस और बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं. इसे पीने से बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. हालांकि पानी उबालने से उसमें मौजूद केमिकल जैसे- लेड, आर्सेनिक, मैग्नीशियम और नाइट्रेट जैसी अशुद्धियां रह जाती हैं, जो खतरनाक होती हैं. यह पानी टैप वॉटर की अपेक्षा काफी हद तक साफ हो जाता है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता.

क्या फिल्टर्ड पानी ज्यादा फायदेमंद?

उबले हुए पानी की तुलना में प्यूरीफाइड या फिल्टर्ड पानी पीने के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. वॉटर प्यूरीफायर के जरिए पानी में मौजूद सभी तरह के बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल्स को बाहर निकाल दिया जाता है. बाजार में कई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, जिनसे पानी को पूरी तरह फिल्टर करके पीने के लिए सुरक्षित बनाया जाता है. यह तरीका पानी उबालने से ज्यादा कारगर है और फिल्टर्ड पानी पीने से आप कई बीमारियों से बचाव कर सकते हैं. अगर आपके पास पानी को फिल्टर या प्यूरिफाई करने की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में पानी उबालकर भी पीया जा सकता है.

साफ पानी से बेहतर होती है इम्यूनिटी

साफ पानी पीने से इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक मिनरल्स और विटामिन होते हैं. यह मेटाबॉलिज्म और स्किन हेल्थ को बेहतर करने में कारगर साबित होता है. साथ ही वजन घटाने में स्वच्छ पानी मददगार साबित हो सकता है. बारिश के मौसम में जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में फिल्टर्ड पानी पीने की कोशिश करें. अगर यह सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बीमारियों से बचने के लिए पानी को उबालकर पीया जा सकता है.

