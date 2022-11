वर्कआउट के बाद सिर में दर्द होना साबित हो सकता है नुकसानदायक, जानें कैसे करें इसे ट्रीट

हाइलाइट्स हैवी और तेज वर्कआउट से सिरदर्द की समस्‍या हो सकती है. सिरदर्द होने पर शरीर को आराम देना जरूरी. सिरदर्द से बचने के लिए रुक-रुक कर करें वर्कआउट.

Why Having Headache After Workout- फिट और हेल्‍दी रहने के लिए ज्‍यादातर लोग वर्कआउट करते हैं. खासकर युवा पीढ़ी जिम में घंटों पसीना बहाना पसंद करती है. लेकिन, क्‍या आपने कभी हैवी वर्कआउट सेशन के बाद सिरदर्द का अनुभव किया है. यदि किया है तो बता दें कि ये स्थिति सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. कार्डियो वर्कआउट के बाद अधिकतर लोग सिर के पीछे या साइड में दर्द महसूस कर सकते हैं. इसे एक्‍जर्शन हेडेक कहा जाता है. इसके कई कारण हो सकते हैं.

हालांकि सिर में दर्द होना किसी गंभीर समस्‍या का लक्षण नहीं है लेकिन, इस दौरान व्‍यक्ति को प्रॉपर आराम की आवश्‍यकता होती है. आखिर वर्कआउट के बाद सिरदर्द की समस्‍या क्‍यों होती है और इसे कैसे मेनेज कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

क्‍या है एक्‍जर्शन हेडेक

हेल्‍थ डॉट कॉम के अनुसार दौड़ने और हैवी वर्कआउट के बाद सिरदर्द की समस्‍या हो सकती है. हालांकि अत्‍यधिक सिरदर्द माइग्रेन और तनाव के कारण हो सकता है. ये दर्द 5 मिनट से लेकर 48 मिनट तक चल सकता है. ये दर्द सिर के दोनों तरफ हो सकता है. सिरदर्द आर्टरीज के असामान्‍य तेजी से विस्‍तार के कारण हो सकता है. वर्कआउट के दौरान मस्‍तिष्‍क को प्रॉपर ब्‍लड न मिलने के कारण इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

वर्कआउट के बाद सिर दर्द का कारण

नेशनल हेडेक फाउंडेशन के मुताबिक अत्‍यधिक सिरदर्द विभिन्‍न समस्‍याओं के कारण हो सकता है जिसमें ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन एन्‍यूरिज्‍म, सबराचोनोइड ब्‍लड फ्लो व हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां शामिल हैं.

सिरदर्द को कैसे करें ट्रीट

यदि व्‍यक्ति वर्कआउट के बाद सिरदर्द का अनुभव करता है वे इन तरीकों को अपना सकता है.

शरीर को करें शांत

अधिक वर्कआउट के बाद शरीर को आराम देना जरूरी होता है. अधिक और हैवी वर्कआउट करने से कई बार मस्तिष्‍क में प्रॉपर ब्‍लड नहीं पहुंच पाता जिस वजह से सिर में दर्द हो सकता है. इसलिए हैवी वर्कआउट के बाद शरीर को आराम देना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: अपने ब्लेडर को हेल्दी बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

ट्रिगर से बचें

सिरदर्द से बचने के लिए शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें. साथ ही नियमित रूप से खाएं और पर्याप्‍त नींद लें. फिर महसूस करें कि ये बदलाव सिरदर्द को कम करता है या नहीं.

ये भी पढ़ें: लंबी उम्र तक हेल्‍दी और यंग दिखने के लिए ये हैं कारगर ट्रिक्‍स, डॉक्‍टरों ने बताया तरीका

दवाईयां लें

कई बार सिरदर्द की समस्‍या लोगों को काफी परेशान कर सकती है ऐसे में जरूरी है कि किसी डॉक्‍टर को दिखाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें. सिरदर्द को कम करने के लिए बिना परामर्श दवाईयां न लें.

हैवी वर्कआउट के बाद सिरदर्द होना सामान्‍य है लेकिन इस दौरान शरीर और ब्रेन को आराम देना बेहद जरूरी है. अधिक सिरदर्द होने पर डॉक्‍टर से सलाह जरूर लें.

Tags: Health, Health problems, Lifestyle