हाइलाइट्स स्‍टीविया का सेवन डायबिटीज में कर सकते हैं. वजन कम करने में सहायक है स्‍टीविया. इसका सेवन हाई बीपी में भी किया जा सकता है.

It Is Unsafe To Consume Stevia: पिछले कुछ सालों में शुगर की जगह स्‍टीविया का प्रयोग काफी बढ़ा है. खासकर डायबिटीज से पीड़ित लोग इसका प्रयोग चाय, हलवा और मिठाईयों में बेझिझक कर रहे हैं. स्‍टीविया का दूसरा नाम मीठी तुलसी भी है जो देश में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय है. स्‍वाद से कॉम्‍प्रोमाइज किए बिना वजन घटाने और डायबिटीज को कंट्रोल करने में ये काफी हद तक सहायक भी माना जाता है. इसके अलावा इसका सेवन हाई बीपी के लिए भी किया जा सकता है. इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन, फाइबर, पोटैशियम और मैग्‍नीशियम होता है जो ओवरऑल हेल्‍थ के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डायबिटीज में स्‍टीविया का सेवन क्‍या सुरक्षित है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

क्‍या है स्‍टीविया

द हेल्‍दी डॉट कॉम के अनुसार स्‍टीविया को शुगर का विकल्‍प माना जाता है. स्‍टीविया का तुलसी की तरह पौधा होता है जिसमें स्‍टेवियोल ग्‍लाइकोसाइड होता है. जिसका उपयोग मिठास के रूप में किया जाता है. स्‍टीविया का प्रयोग ड्रिंक्‍स, डेजर्ट, कैंडी, दही और बे‍किंग में किया जाता है. स्‍टीविया का प्रयोग अधिक शुगर पेशेंट्स के लिया किया जाता है जिससे उनकी डाइट से शुगर को रिप्‍लेस किया जा सके.

क्‍या स्‍टीविया सुरक्षित है

स्‍टीविया को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्‍ट्रेशन की ओर से सुरक्षित माना गया है. लेकिन कच्‍चे स्‍टीविया पर ये बात लागू नहीं होती है. पिछले कुछ अध्‍ययनों में ये बात सामने आई थी कि इसका प्रयोग कैंसर या प्रजनन संबंधित समस्‍याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है. लेकिन इसके सफल परिणामों के बाद, इन तथ्‍यों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है. हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इसके परीक्षणों में लगे हुए हैं.

स्‍टीविया के हेल्‍थ बेनिफिट्स

ब्‍लड शुगर को कंट्रोल करे: डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए ब्‍लड शुगर लेवल का कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है. स्‍टीविया का सेवन करने से ब्‍लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. लेकिन इसका सेवन प्रतिदिन 12 एमजी से अधिक नहीं करना चाहिए.



वजन रहे नियंत्रित: स्‍टीविया में शुगर की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती हैं. वजन कम करने के लिए शुगर की जगह स्‍टीविया का प्रयोग किया जा सकता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता. स्‍टीविया का सेवन डायबिटीज और वजन कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है लेकिन इसकी मात्रा पर नियंत्रण जरूरी है. स्‍टीविया का उपयोग करने से पहले चिकित्‍सक की सलाह अवश्‍य लें.

