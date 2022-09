कोरोना के साथ-साथ कई बीमारियों के संक्रमण से बचाती है 'जल नेति' योग क्रिया, जानें इसके हेल्थ बेनिफिट्स

What is Jal Neti, Benefits of Jal Neti: प्राचीन काल से भारत में आयुर्वेद और योग का काफी महत्व रहा है. कई सौ वर्षों पूर्व बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज इन्ही के माध्यम से किया जाता था. आज की बदलती जीवनशैली में भी योग का बड़ा महत्व है. योग करने से जहां हमारी फिटनेस बरकरार रहती है तो वहीं इससे हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और हमें कई तरह की सामान्य और गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है.

कोरोना महामारी के बाद से योग को लेकर लोगों में एक नई चेतना जागी है. कोरोना के बार बार उतार चढ़ाव की वजह से हमें अत्यधिक सावधानियां बरतने की जरूरत है. संक्रमण से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी करते नजर आए. ऐसा ही एक उपाय है जल नेति योग जो हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने में हमारी मदद कर सकता है. जल नेति एक ऐसी योग क्रिया है जिसे आयुर्वेद में स्थान मिला हुआ है इस क्रिया के माध्यम से नाक सफाई की जाती है जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है.

कोरोना संक्रमण से बचाव

कोरोना महामारी के दौरान कई आयुर्वेद विशेषज्ञों ने यह दावा किया कि जल नेति योग क्रिया से होने वाली सांस नली की सफाई कोविड संक्रमण से बचने में मदद करती है. इतना ही यह भी दावा किया गया कि यदि कोई कोरोना से संक्रमित है और वह रोजाना जल नेति योग क्रिया करता है तो यह रोगी को जल्द ठीक करने में भी मदद करती है.

एलर्जी की समस्या से राहत

जल नेति योग क्रिया से हमारी नाक मार्ग और साइनस से विषाक्त कण दूर हो जाते हैं जिससे आसानी से शरीर में हवा का प्रवाह होता है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है. जल नेति उन लोगों के लिए भी कारगर है जो लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनसाइटिस और सांस की एलर्जी की समस्या से पीड़ित हैं.

इन बीमारियों में भी है कारगर

जल नेति को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि यह योग क्रिया सिर्फ कोरोना संक्रमण से ही नहीं बल्कि कई अन्य बीमारियों को रोकने और मरीजों को ठीक करने में भी मदद करती है. इसे करने से अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और फुफ्फुसीय तपेदिक जैसे लंबे समय तक चलने वाली बीमारी को भी कम वक्त में ठीक किया जा सकता है. जल नेति से मायोपिया, एलर्जी राइनाइटिस और टॉन्सिलिटिस जैसी कान नाक और गले की बीमारियों को भी ठक करने में मदद मिलती है.

ग्लोइंग स्किन के लिए बेहतर योग

अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो इसमें भी जल नेति काफी मददगार होती है. जल नेति से चेहरे की मांसपेशियों को आराम मिलता है और आपके चेहरे में चमक आती है. क्रोध और तनाव को कम करने के लिए भी इसका सहारा लिया जाता है.

खून का प्रवाह को बढ़ाती है

जल नेति के निरंतर अभ्यास से पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर में खून का प्रवाह भी तेज होता है. यह आपकी प्रतिरक्षा को भी बढ़ाती है. यह शरीर की कोशिकाओं को भी सक्रिय रखती है.

घर पर जल नेति करने का सही तरीका

1. एक जार, बर्तन या गिलास में नमकीन पानी भरें और पैरों को अलग करके सीधे खड़े हो जाएं।

2. एक नाक के एक भाग में जार का नोजल लगाएं.

3. थोड़ा आगे झुकें और नेति पॉट को इस तरह झुकाएं कि नमक वाला पानी नाक में चला जाए.

4. अपने शरीर को इस तरह से बैलेंस करें कि नाक के एक भाग से डाला गया पानी दूसरे भाग पर पहुंच जाए.

5- नोजल को बाहर निकाल लें और नाक के दूसरे भाग से पानी को बहने दें. इससे नाक के मार्ग में होने वाली गंदगी साफ हो जाएगी.

