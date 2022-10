हाइलाइट्स सरगी में हेल्‍दी चीज़ों को खाने से दिनभर बनी रहेगी एनर्जी. सरगी में दूध से बनी खीर या मिठाई को करें शामिल. व्रत रखने से पहले ड्राई फ्रूट्स का करें सेवन.

Sargi Of Karwa Chauth Should Be Healthy: करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, जिसका इंतजार वे पूरे साल करती हैं. करवा चौथ में अब कुछ दिन शेष बचे हैं और महिलाएं जुट गई हैं इसकी तैयारियों में. इस दिन सबसे खास और अलग दिखने की चाहत हर महिला की होती है, जिसके लिए डिजाइनर आउटफिट के साथ मैचिंग जूलरी तक सब कुछ परफेक्‍ट तलाशती हैं. जब हर चीज़ परफेक्‍ट है तो सरगी की थाली भी खास होनी चाहिए. सरगी की परंपरा सदियों से भारत में मनाई जा रही है. सरगी सुबह चार बजे खाई जाती है, जिसके बाद महिलाएं चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही कुछ खा या पी सकती हैं. वैसे तो सरगी में गुजिया, माठ और पुए खाए जाते हैं, लेकिन इस बार इसमें पौष्टिक और हेल्‍दी चीजों को शामिल किया जा सकता है. पौष्टिक खाना खाने से शरीर में पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी, जिससे व्रत के दौरान भी एनर्जेटिक बनी रहेंगी.

ड्राई फ्रूट्स

करवा चौथ का व्रत काफी कठिन होता है. इसमें महिलाएं पूरे दिन न कुछ खाती हैं और न ही पीती हैं. ऐसे में ज़रूरी है कि सरगी की थाली में ड्राई फ्रूट्स को शामिल किया जाए. ड्राई फ्रूट्स में अधिक मात्रा में फाइबर होता है, जिसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होगा. साथ ही पूरे दिन शरीर को एनर्जी मिलती रहेगी. मेवे खाने से थकावट और कमजोरी भी नहीं आएगी. ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, अखरोट और पिस्‍ता शामिल कर सकते हैं.

खास मिठाई

सरगी के दौरान मीठा खाने की परंपरा है, इसलिए अधिकतर लोग माठ और पुए खाना पसंद करते हैं. माठ और पुए में अधिक मात्रा में घी और चिकनाई होती है, जिससे शरीर आलसी हो सकता है. सरगी की थाली में माठ की जगह दूध से बनी खीर या मिठाई को शामिल किया जा सकता है. दूध की बनी खीर खाने से शरीर में दूध पहुंच जाएगा, जिससे एनर्जी लेवल हाई रहेगा. दूध से बनी मिठाई खाने से पेट भी भरा रहेगा.

आलू का परांठा

सरगी के दौरान कई महिलाएं हेवी डाइट लेती हैं. इस मील में तेल चिकनाई की बजाय आलू का परांठा शामिल कर सकते हैं. आलू के परांठे को कम चिकनई के साथ सेका जा सकता है. आलू को परांठा फिलिंग का काम करेगा और दिन आसानी से निकल जाएगा.

फ्रूट जूस

शरीर में एनर्जी बनी रहे इसके लिए अधिकतर महिलाएं सरगी के दौरान चाय का सेवन करती हैं. चाय पीने से गैस फॉर्म हो सकती है, जिससे चक्‍कर और सिरदर्द की समस्‍या हो सकती है. सरगी में चाय न पीकर फ्रूट जूस का सेवन किया जा सकता है. फ्रूट जूस लेने से शरीर एनर्जेटिक रहेगा.

