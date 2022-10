ठंडे पानी से नहाना ज्यादा फायदेमंद या गर्म पानी से? आप भी जरूर जान लें

हाइलाइट्स आलस्य को दूर करने के लिए ठंडे पानी से नहाना चाहिए. गर्म पानी से नहाने पर बॉडी रिलैक्स महसूस करती है.

Benefits of Bathing with Hot and Cold Water: अधिकतर लोग हर रोज अपने दिन की शुरुआत सुबह उठकर नहाने के साथ करते हैं. नहाना हम सभी की दिनचर्या का एक बेहद जरूरी हिस्सा होता है. नहाना ना केवल शरीर की साफ सफाई के लिए आवश्यक है बल्कि हर रोज सही तरीके से नहाने के कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं. दिनभर के बिजी रूटीन और रोजमर्रा के कामों के बाद शरीर पर जमा बैक्टीरिया को हटाने और शरीर की थकान को कम करने के लिए नहाना जरूरी है. गर्म पानी से नहाना मानो घर पर स्पा लेने जैसा होता है, गर्म पानी से नहाने के बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती है और शरीर की थकावट दूर होती है. वहीं ठंडे पानी से नहाने के बाद आलस्य खत्म होता है और आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं. आइए जानते हैं, कैसे गर्म और ठंडे पानी से नहाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

गर्म पानी से नहाने के फायदे

अच्छी नींद को बढ़ावा: एससीएचएल हेल्थ डॉट ओआरजी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि रात में गर्म पानी से नहाना बेहतर नींद दिलाने में मदद कर सकता है. दिनभर काम करने से बॉडी थक जाती है, जिससे नींद भी नहीं आती ऐसे में सोने से पहले गर्म पानी से नहाने पर आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आप अच्छी नींद ले सकते हैं.

त्वचा को निखारता है: जब आप गर्म पानी से नहाते है तो भाप से त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं जिससे त्वचा की गंदगी बाहर निकलती है और आपकी त्वचा स्वच्छ और स्वस्थ होती है. गर्म पानी से नहाना, हमारी त्वचा की देखभाल करने और बेहतर दिखने में मदद करता है.

ठंडे पानी से नहाने के फायदे

बालों को शाइनी व स्किन को सॉफ्ट बनाता है: ठंडा पानी आपके रोम छिद्रों को कस देता है. ठंडे पानी के नहाने से आपके बालों में प्राकृतिक तेल बना रहता है और बाल शाइनी दिखाई देते हैं. ठंडे पानी से नहाना आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में भी मदद करता है.

ब्लड फ्लो अच्छा रहता है: ठंडे पानी से नहाने से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता है इसलिए ठंडे शावर से बाहर निकलने के बाद भी ब्लड सरकुलेशन में सुधार होता है.

