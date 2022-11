स्किन और बालों को मजबूत बनाता है Vitamin D, हड्डियों के लिए भी फायदेमंद

Importance of vitamin D for Skin and Hair : हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के लिए सही मात्रा मे प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम जैसे कई मिनरल्स और पोषक तत्वों की जरूरत होती है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिजी शेड्यूल में अपने लिए वक्त निकालना बेहद मुश्किल है जिसके चलते शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और आप कई गंभीर बीमारियों और परेशानियों से घिर जाते हैं. सेहतमंद रहने के साथ-साथ हेल्दी स्किन और मजबूत बालों के लिए भी शरीर को विटामिंस की जरूरत होती है. जिसमें विटामिन डी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विटामिन डी मजबूत हड्डियों और इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ हेल्दी स्किन और बालों के लिए जरूरी होता है. विटामिन डी को डाइट में शामिल करने के लिए आप अंडा, संतरा, दूध, मशरूम,दही, साबुत अनाज, मीट और मछली का सेवन कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे विटामिन डी बालों और स्किन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ेंः क्या मेनोपॉज की वजह से भी महिलाओं को हो सकता है अल्जाइमर? जान लीजिए



स्किन के लिए विटामिन डी का महत्व

ओनली माय हेल्थ डॉट कॉम के मुताबिक हेल्दी स्किन के लिए विटामिन डी सही मात्रा में मिलना बेहद जरूरी होता है. विटामिन डी की कमी से स्किन संबंधित कई बीमारियां जैसे सोरायसिस और एक्जिमा का खतरा बढ़ जाता है. सनलाइट विटामिन डी के नेचुरल और सभी बेहतरीन सोर्सेज में से एक है. इसीलिए डॉक्टर्स कुछ समय घर से बाहर धूप में बिताने के लिए कहते हैं लेकिन धूप में ज्यादा वक्त बिताने से स्किन डैमेज, प्रीमेच्योर एजिंग और स्किन पिगमेंटेशन की परेशानी भी हो सकती है. इसीलिए धूप और विटामिन डी सप्लीमेंट का इस्तेमाल सही मात्रा में ही करें.

बालों के लिए विटामिन डी का महत्व

अगर आपके बाल सही केयर करने के बाद भी कमजोर और बेजान नजर आते हैं, तो उसका बड़ा कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है. विटामिन डी की कमी महिलाओं और पुरुषों में समान रूप से हेयर फॉल और ड्राई, या कमजोर बालों के रूप में नजर आती है. शरीर में विटामिन की कमी होने से बालों में इस तरह की परेशानियां नजर आने लगती है क्योंकि विटामिन की कमी से सिरम कम होने लगता है, जो बालों को हेयरफॉल से बचाता है. आप मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स और फूड्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Tags: Health, Lifestyle