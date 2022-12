क्या आप जानते हैं पानी पीने का सही तरीका? यहां जानिए कब, कैसे और कितना पीना चाहिए जल

हाइलाइट्स पानी हमारे शरीर और जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है पता होना चाहिए पानी पीने का सही तरीका कभी भी खड़े होकर न पिए पानी

Right Way To Drink Water: पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है. बिना पानी के जीवन के बारे में सोचना भी मुश्किल है. यहां तक की हमारे शरीर में लगभग 65-70% पानी ही पाया जाता है. पानी न सिर्फ हमें ऊर्जा देता है, हमें हाइड्रेट रखता है बल्कि पानी हमें कई बीमारियों से बचाता भी है. पानी के अनगिनत फायदों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन पानी पीने के सही तरीके के बारे में कम ही लोगों को पता होगा. अगर पानी सही तरीके से न पीया जाए तो ये कई समस्याएं भी खड़ी कर सकता है. जैसे खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए, इससे अपच, बदहजमी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. लेकिन खाना खाने से पहले पानी पीना उतना ही लाभदायक साबित होता है.

जानिए पानी पीने का सही तरीका:

–हेल्थलाइन के अनुसार, रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए और सुबह उठने के बाद भी 1 ग्लास लें. इससे पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है और पेट की समस्याएं नहीं होतीं.

-अगर आप बढ़ते वजन को कम करना चाहते हैं तो खाना खाने के पहले 1 ग्लास पानी जरूर पिए. खाना खाने से पहले पानी पीने से पेट भरा-भरा लगेगा परिणाम स्वरूप अपने आप ही आपकी थाली का खाना कम हो जाएगा.

-अगर आप नियमित रूप से जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी 1 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए. चूंकि वर्क आउट करते समय पसीना निकलता है जिसकी भरपाई करने के लिए पानी पीना जरूरी है.

-पूरे दिन की बात की जाए तो हर घंटे पर थोड़ा-थोड़ा पानी पीना चाहिए और अपने काम के दौरान बीच-बीच में पानी की सिप लेते रहें.

-ध्यान रहे की कभी भी पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए. आराम से बैठकर गिलास में लेकर थोड़ा थोड़ा पानी पिए. खड़े होकर पानी पीना आपकी किडनी और घुटनों के लिए घातक साबित हो सकता है.

-इसके अलावा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें. गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र ठीक रहता है, शरीर के दर्द को दूर करने के लिए भी गुनगुना पानी लाभदायक साबित होता है.

