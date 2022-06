जिम जाने की सोच रहे हैं? शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Know the right way to start gym: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट और हेल्दी रहने के लिए जिम में वर्कआउट करना, जिम टिप्स फॉलो करना, एक्सरसाइज करना आवश्यक है. जिम में वर्कआउट करना ना सिर्फ वजन कम करता है, बल्कि शरीर में जमा फैट भी कम होता है. फिटनेस को सिर्फ अंदरूनी ताकत ही नहीं पर्सनैलिटी के लिए भी बेहद जरूरी माना जाता है. अच्छी फिजिक वाले लोगों पर हर कपड़े अच्छे लगते हैं और उन्हें इससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है. लेकिन कई लोग इस जुनून के चक्कर में खुद के शरीर को नुकसान भी पहुंचा देते हैं.हम यहां आपको जिम और एक्सरसाइज करने के सही तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिनसे आप बिना किसी तकलीफ के फिट रह सकते हैं.

समय करें तय

हम सब के शरीर में एक जैविक घड़ी भी होती है. यह घड़ी शरीर की तमाम जरूरतों के बारे में हमें बताती है. शरीर की यही घड़ी एक्सरसाइज करने के समय के बारे में भी बताती है.जिम जाने या फिर एक्सरसाइज करने से पहले आपको उसके लिए एक समय तय करना होगा. अपने शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए समय तय करें. नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए आप आधे घंटे या फिर 40 मिनट निकाल सकते हैं.

जिम जाने से पहले लें ऐसी डाइट

आमतौर पर कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद जिम करनी चाहिए. लेकिन यह बहुत फायदेमंद नहीं है. असल में सुबह उठने के बाद धीरे-धीरे शरीर अपनी लय में आता है. इसमें करीब एक घंटे का समय तो लग ही जाता है. हेल्थीफाई मी के अनुसार जिम जाने से पहले या अगर अपने पहली बार जिम स्टार्ट किया है तो आपको अपनी डाइट में कुछ चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए. इसमें किसी फल का जूस, दलिया, ओट्स, प्रोटीन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में कार्बोहाइड्रेड से भरपूर चीजें खाना काफी अच्छा होता है.

स्ट्रेचिंग के बिना गलती से भी न करें जिम

जिम में पहुंचते ही सबसे पहले स्ट्रेचिंग और वॉर्मअप बेहद जरूरी होता है. कई लोग ऐसा करना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों के शरीर में कुछ समय बाद स्ट्रेच मार्क्स जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं.

