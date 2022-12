डायबिटीज बढ़ा सकती है कार्डियोमायोपैथी का खतरा, इन लक्षणों के दिखते ही हो जाएं अलर्ट

हाइलाइट्स कार्डियोमायोपैथी की समस्या ब्लड पंप करने में समस्या पैदा कर सकती है. इस दौरान थकान, कमजोरी, चेस्ट प्रेशर, चक्कर या सांस लेने में दिक्कत होती है.

Causes and Symptoms to Identify Cardiomyopathy : अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बढ़ती बीमारियों के बीच हार्ट को हेल्दी रखना मुस्किल होता जा रहा है. बॉडी से जुड़ी कोई भी लापरवाही गंभीर हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है. कार्डियोमायोपैथी ऐसी ही एक हार्ट संबंधी समस्या है जिसमें हार्ट मसल्स प्रभावित होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कार्डियोमायोपैथी के उपचार के लिए दवाईयों के साथ ही तरह तरह के ट्रीटमेंट की मदद ली जाती है लेकिन कई बार ये ट्रीटमेंट हार्ट ट्रांसप्लांट तक भी पहुंच सकता है. इस बीमारी की वजह डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी आम समस्याएं भी हो सकती है, ऐसे में बचाव के लिए कारणों और लक्षणों की सही जानकारी होना आवश्यक है. आइए जानते हैं,

कार्डियोमायोपैथी के प्रमुख कारण

मायो क्लीनिक के अनुसार लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर से जूझते लोगों में कार्डियोमायोपैथी का खतरा अधिक होता है. रैपिड हार्ट रेट या हार्ट वॉल्व से जुड़ी परेशानियां भी कार्डियोमायोपैथी का कारण बन सकती हैं. हार्ट अटैक ढेरों हार्ट संबंधी समस्याओं की ओर इशारा करता है और इसके बाद दूसरी बीमारियां भी लगातार बढ़ती रहती हैं. हार्ट अटैक से हुआ हार्ट टिश्यू डैमेज कार्डियोमायोपैथी की शिकायत पैदा कर सकता है. शराब का अधिक सेवन या किसी दूसरे प्रकार के स्टेरॉइड्स और नशे हार्ट के लिए खतरनाक हो सकते हैं, ऐसे में कार्डियोमायोपैथी का खतरा बढ़ जाता है.

इसे भी पढ़ें- कच्चा बादाम खाना चाहिए या भिगोकर खाना चाहिए, जानिए कैसे करें सेवन

मोटापा और थायराइड भी बन सकते हैं कारण

मोटापा, थायराइड या डायबिटीज जैसे रोग अक्सर कार्डियोमायोपैथी का कारण बन जाते हैं. ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हार्ट को कमजोर बनाते हैं जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. कोविड-19 और हार्ट पर असर डालने वाले दूसरे इन्फेक्शन कार्डियोमायोपैथी का कारण बन सकते हैं. ये हार्ट मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन पर भी बुरा असर डालते हैं.

कार्डियोमायोपैथी के लक्षण जान लीजिए

– कार्डियोमायोपैथी से जूझते लोगों में सांस चढ़ना या सांस लेने में परेशानी होना सबसे पहला लक्षण बनकर उभरता है.

– चेस्ट में जकड़न या प्रेशर महसूस करना भी खतरे की घंटी हो सकती है. कार्डियोमायोपैथी में पैर, पंजे और एड़ियां सूजन का शिकार हो जाती हैं.

– थकान, कमजोरी, चक्कर आना या बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के थक जाना भी कार्डियोमायोपैथी की ओर इशारा करता है.

– इस दौरान लेटते समय खांसी आने और सीधा लेटने में तकलीफ होने जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं.

इसे भी पढ़ें- Weight Loss Tips: मोटापा और रोग दोनों होंगे छूमंतर! खाएं ये 5 अद्भुत बेरीज

Tags: Diabetes, Health, Lifestyle