वजन घटाने के लिए क्या मीठा खाना छोड़ना है जरूरी? जानिए

In Weight Loss Sweet Cut Off Is necessary – वजन घटाना एक मुश्किल टास्‍क है जिसके लिए कई सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं. वजन कम करने के लिए सबसे पहले मीठा छोड़ने की सलाह दी जाती है ताकि आसानी से वजन कम किया जा सके. कई अध्‍ययनों से पता चलता है कि मीठा छोड़ने से वाकई में वजन कम हो सकता है. अब सवाल से उठता है कि आखिर मीठा छोड़ने से क्‍यों और कैसे वजन कम होता है? बता दें कि मीठी चीजों में चीनी की मात्रा अधिक होती है. अधिक चीनी होने का अर्थ है अधिक कैलोरी का होना और अधिक कैलोरी बॉडी में फैट जमा कर सकती है. यही वजह है कि वजन कम करने के दौरान मीठा को डाइट में शामिल नहीं किया जाता.

हालांकि मीठा पूरी तरह से छोड़ना भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है. यदि मीठे का सेवन कम मात्रा में किया जाए तो इसका लुत्‍फ भी उठाया जा सकता है. चलिए जानते हैं वजन कम करने के लिए कितना मीठा खाया जा सकता है.

एक दिन में कितना मीठा खाना चाहिए

हेल्‍दी रहने के लिए मीठे का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए. जिस प्रकार शरीर को स्‍वस्‍थ रखने के लिए प्रोटीन और कार्ब जरूरी होता है वैसे ही शरीर को एनर्जी देने का काम नीची करती है. हेल्‍थलाइन के अनुसार चीनी का सेवन पूरी तरह से बंद कर देने से लो शुगर लेवल, लो बीपी और लो एनर्जी लेवल जैसी समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है. मीठे में हाई कैलोरी होती हैं जो फैट में तबदील हो सकती हैं इसलिए वजन कम करने के दौरान मीठा न खाने की सलाह दी जाती है. मीठे को डाइट से कट कर देने की बजाय कम किया जा सकता है.

एक दिन में एक पुरुष 150 कैलोरी यानी 37 ग्राम मीठे का सेवन कर सकता है वहीं महिला एक दिन में 100 कैलोरी यानी 25 ग्राम मीठा खा सकती है. मीठा खाने के साथ एक्‍सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करना बेहद जरूरी होता है.

कैसे कम करें मीठा खाना

– अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्‍स

– अवॉइड फ्रूट जूस

– मिठाई न खाएं

– केक का सेवन करें कम

– केंडी न खाएं

ऐसे करें मीठे की क्रेविंग को शांत

– खाएं मीठे फूट्स

– डार्क चॉकलेट

– गुड़ खाएं

– खजूर खाएं

