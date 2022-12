हाइलाइट्स पीरियड्स में स्विमिंग करने से पहले जरूरी बातों को समझ लें. स्विमिंग के दौरान पैड्स की जगह टैम्‍पोन का प्रयोग करें. पूल में जाने से पहले खुद को करें तैयार.

Is Swimming Is Safe During Periods: क्‍या लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्विमिंग कर सकती हैं.. यदि महिला कॉम्‍पिटेटिव स्विमर है तो वे पीरियड्स के दौरान कैसे भाग ले सकती हैं… क्‍या पीरियड्स में स्विमिंग करना सुरक्षित होता है.. ऐसे ही कई सवाल हैं जो हर महिला या लड़की को पीरियड्स के समय परेशान करते होंगे. माना जाता है कि पीरियड्स में लड़कियों को ज्‍यादा एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए. खासकर किसी प्रकार के स्‍पोर्ट्स में हिस्‍सा नहीं लेना चाहिए, इससे पीरियड्स में परेशानी आ सकती है. लेकिन, ऐसा बिल्‍कुल नहीं है, पीरियड्स में भी आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं बशर्ते पूरी सावधानी बरती जाए तो. स्विमिंग करते वक्‍त यदि कुछ बातों का ध्‍यान रखा जाए तो लड़कियां उस दौरान भी बिना हिचकिचाहट स्विमिंग कर सकती हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में .

क्‍या पीरियड्स में स्विमिंग कर सकते हैं

जी हां, पीरियड्स के दौरान स्‍वीमिंग करना पूरी तरह से सुरक्षित होता है. मॉम जंक्‍शन डॉट कॉम के अनुसार पीरियड्स के दौरान लड़की को किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेने से नहीं रोका जाना चाहिए. यदि महिला या लड़की चाहे तो जिम, स्विमिंग क्‍लास और किसी भी स्‍पोर्ट्स का आनंद ले सकती हैं. ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है.

स्विमिंग के दौरान इन बातों का रखें ध्‍यान

– टैम्‍पोन का करें इस्‍तेमाल- स्विमिंग पूल में जाने के बाद पीरियड्स का फ्लो बायोलॉजिकली रूप से कम हो जाता है. स्‍विमिंग के लिए टैम्‍पोन का उपयोग किया जा सकता है. ये पानी को गंदा होने से रोकता है. टैम्‍पोन का प्रयोग करना वर्तमान में सुरक्षित माना जाता है.





– मेंस्‍ट्रुअल कप का प्रयोग- मेंस्‍ट्रुअल कप का उपयोग भी स्विमिंग को आसान बना सकता है. मेंस्‍ट्रुअल कप का प्रयोग 10 घंटे तक सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है. यदि किसी कॉम्पटी‍शन में पार्ट लेना है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में हल्दी वाला दूध सेहत के लिए फायदेमंद ! डाइटिशियन से जानें इसके फायदे और नुकसान

– हमेशा साथ रखें एक्‍स्‍ट्रा चीजें- स्विमिंग करते समय यदि एक्‍स्‍ट्रा टैम्‍पोन की आवश्‍यकता हो जाए तो महिलाओं या लड़कियों को पहले से तैयार रहना चाहिए. घर से बाहर जाते समय एक्‍स्‍ट्रा चीजें साथ रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बदला जा सके.

– शॉर्ट्स का प्रयोग करें- स्विमिंग के दौरान यदि टैम्‍पोन का प्रयोग कर रही हैं तो उसके साथ शॉर्ट्स पहनें. शॉर्ट्स पहनने से टैम्‍पोन का धागा कवर किया जा सकता है.

– पहनें डार्क कलर का स्विम सूट- पीरियड्स के दौरान स्विमिंग के लिए डार्क कलर के स्विम सूट का चुनाव कर सकते हैं. हालांकि टैम्‍पोन लगाने के बाद ब्‍लड का निशान कपड़ों पर नही आएगा लेकिन एहतियात के दौर पर डार्क कलर पहन सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में हल्दी वाला दूध सेहत के लिए फायदेमंद ! डाइटिशियन से जानें इसके फायदे



– मेडिसन लें- पीरियड्स के दौरान कई ल‍ड़कियों के पेट और पैरों में दर्द होता है. दर्द को कम करने के लिए मेडिसन का उपयोग किया जा सकता है. साथ ही हेल्‍दी डाइट लें ताकि ब्‍लोटिंग से बचा जा सके.

पीरियड्स के समय स्विमिंग आसानी से की जा सकती है और ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है. लेकिन पूल में जाने से पहले कुछ बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है.

Tags: Health, Lifestyle