पैरों में लगातार होने वाला दर्द भी बन सकता है युवाओं में इस कैंसर का कारण, जानें वजह और लक्षण

हाइलाइट्स पैरों में लंबे समय तक रहने वाला दर्द हो सकता है खतरनाक. कैंसर के किसी भी लक्षणों को न करें नजरअंदाज. टेस्टिकुलर कैंसर युवाओं को भी बना सकता है शिकार.

Leg Pain Can Cause Of Cancer : कैंसर एक ऐसी समस्‍या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है. अनहेल्‍दी लाइफस्‍टाइल और नशे की लत की वजह से युवाओं में कैंसर के लक्षण अधिक नजर आ सकते हैं. हालांकि, कैंसर के लक्षण धीरे-धीरे शरीर को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन्‍हें नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है. अक्‍सर लोग पैर में दर्द की शिकायत करते हैं. सामान्‍यतौर पर पैरों का दर्द थकान और कमजोरी की वजह से होता है, जो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक और लगातार होने वाला दर्द टेस्टिकुलर कैंसर का संकेत हो सकता है. ये 17वां सबसे आम होने वाला कैंसर है, जिसके शिकार अधिकांश 15 से 49 वर्ष के बीच के पुरुष होते हैं. चिकित्‍सकों का मानना है कि 250 में से लगभग एक पुरुष अपने जीवनकाल में इसके लक्षणों का अनुभव कर सकता है. कैंसर से पीड़ित पुरुष अंडकोष में दर्द और सूजन वाली गांठ महसूस कर सकते हैं. आखिर ये कैंसर क्यों होता है और इसके क्‍या लक्षण हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में.

क्‍यों होता है टेस्टिकुलर कैंसर

दसन डॉट को डॉट यूके के अनुसार, टेस्टिकुलर कैंसर क्‍यों होता है, इसके बारे में पूरी तरह से स्‍पष्‍ट नहीं है, लेकिन कई मामलों में ये फैमिली हिस्‍ट्री की वजह से हो सकता है. साथ ही ये 15 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों को अधिक होता है, इसलिए इस दौरान खुद का ध्‍यान रखना बेहद जरूरी है.

टेस्टिकुलर कैंसर के लक्षण

एनएचएस का कहना है कि टेस्टिकुलर कैंसर में हर पेशेंट को अलग-अलग लक्षण महसूस हो सकते हैं. जैसे किसी को अंडकोष में सूजन हो सकती है तो वहीं कुछ लोग पैरों में दर्द और सूजन महसूस कर सकते हैं. जब ट्यूमर लिम्‍फ नोड में फैलता है तो यह नसों में ब्‍लड सर्कुलेशन को कम कर सकता है जिसके परिणामस्‍वरूप ब्‍लड क्‍लॉट होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है. कैंसर होने पर अंडकोष और गांठ की बनावट या आकार में भी बदलाव आ सकता है. हालांकि दर्द और सूजन का कारण हमेशा कैंसर नहीं होता, इसके लिए पथरी या चोट भी जिम्‍मेदार हो सकती है.

क्‍या है इसका उपचार

टेस्टिकुलर कैंसर सेल्‍स को हटाने के लिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है. उपचार के दौरान कई मामलों में दोनों अंडकोष को हटा दिया जाता है. इससे पुरुष इंफरटाइल हो सकता है. पैरों में होने वाला दर्द कई बार बड़ी समस्‍या का कारण हो सकता है. पैरों में यदि लगातार दर्द या सूजन बनी रहे तो आवश्‍यक रूप से चेकअप कराएं.

