धधकने वाली गर्मी के असर को बेअसर करते हैं ये 3 इंफ्यूज्ड वाटर ड्रिंक, एक्सपर्ट से जानिए बनाने का तरीका

हाइलाइट्स इंफ्यूज्ड वाटर बेहद फायदेमंद है. इससे शरीर की तरलता बरकरार रहती है जिससे गर्मी का असर कम होता है. इंफ्यूज्ड वाटर ऐसा पेय पदार्थ है जिसकी मदद से शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी और इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगा.

How to Make Infused Water for Beat the Heat: गर्मी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है. इस गर्मी का असर उन लोगों पर ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है. इसके साथ ही जो लोग बाहर धूप में ज्यादा काम करते हैं उन्हें भी गर्मी की तपिश से हेल्थ पर असर पड़ सकता है. इस धधकती गर्मी से बचने के लिए खुद की इम्यूनिटी को बूस्ट करना जरूरी है. साथ ही शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है. इंफ्यूज्ड वाटर ऐसा पेय पदार्थ है जिसकी मदद से शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी और इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगा. साथ इंफ्यूज्ड वाटर स्वाद में भी बेमिसाल होता है, इसलिए यह पीने में भी मजा होगा. इसके अलावा इंफ्यूज्ड वाटर से कई सारे फायदे मिलते हैं.

इंफ्यूज्ड वाटर गर्मी के लिए सबसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने देता है. इंफ्यूज्ड वाटर में फ्रूट का टुकड़ा मिलाया जाता है जिससे मिनिरल्स और अन्य पोषक तत्व निकल कर पानी में आ जाता है. इस तरह यह कई पोषक तत्वों से भर जाता है.

इंफ्यूज्ड वाटर के फायदे

अपोलो अस्पताल बेंगलुरु में चीफ न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. प्रियंका रोहतगी बताती हैं कि गर्मी में इंफ्यूज्ड वाटर बेहद फायदेमंद है. इससे शरीर की तरलता बरकरार रहती है जिससे गर्मी का असर कम होता है. इसके अलावा यह डाइजेशन और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. इंफ्यूज्ड वाटर ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है. इंफ्यूज्ड वाटर का मतलब है कि इसमें किसी तरह का सैचुरेटेड फैट नहीं है, इसलिए यह वेट लॉस करने में मदद करता है. इंफ्यूज्ड वाटर में एंटी-ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है. इससे बॉडी में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता. ऑक्सीडेशन के कारण सेल्स में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं. इंफ्यूज्ड वाटर में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है जिससे शरीर में इम्युनिटी बढ़ती है.

इन 3 इंफ्यूज्ड वाटर को इस तरह बढ़ाएं

1.खीरा-तुलसी-पुदीना-अगर आप इंफ्यूज्ड वाटर बनाना चाहते हैं तो एक लीटर पानी में एक खीरे को काटकर डाल दें. इसमें पुदीना और तुलसी के पत्ते भी मिला दें. इसे दो से तीन घंटे तक छोड़ दें. इसके बाद छानकर इसका सेवन करें. गर्मी में डिहाइड्रेश के लिए काल बन जाएगा या इंफ्यूज्ड वाटर. इससे वेट लॉस करने में भी मदद मिलेगा.

2.नींबू-अदर-दालचीनी-गर्मी में इंफ्यूज्ड वाटर बनाना है तो एक लीटर पानी में नींबू-अदरक और दालचीनी का डाल दें. इसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में ही भिंगने दें. इससे दालचीनी और अदरक के जितने भी मिनिरल्स होंगे, वे सब पानी में मिल जाएंगे. अब इसका सेवन करें. गर्मी में इसका सेवन करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे पानी इनरिच्ड हो जाता है.

3.संतरा-स्ट्राबेरी और पुदीना– इस ड्रिंक को बनाने के लिए भी वही तरीका है. इसके लिए एक लीटर पानी लें और उसमें संतरा, स्ट्राबेरी को काटकर पानी में रख दें. इसके साथ ही कुछ पुदीना के पत्ते भी इसमें डाल दें. इसके बाद इसे तीन-चार घंटे के लिए छोड़ दें. अब इसका सेवन करें. ये इंफ्यूज्ड वाटर गर्मी में डिहाइड्रेशन को नहीं होने देंगे और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे.

Tags: Health, Lifestyle, Water