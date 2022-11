सर्दियों में खूब पीएं नींबू पानी ! इम्यूनिटी होगी मजबूत और वजन रहेगा कंट्रोल, जानें चौंकाने वाली बातें

हाइलाइट्स जिन लोगों को नींबू से एलर्जी है, उन्हें नींबू पानी पीने से बचना चाहिए. सर्दियों में नींबू को गर्म पानी में मिलाकर पीने से फायदा हो सकता है.

Is Lemon Good For Health In Winter: सर्दियों में इम्यूनिटी (Immunity) बेहतर बनाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में नींबू पानी पीकर भी आप अपनी इम्यूनिटी को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं? जी हां, सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बात पूरी तरह सही है. नींबू पानी पीना हर मौसम में फायदेमंद होता है. सर्दियों में आप गुनगुने पानी में नींबू डालकर इसका सेवन कर सकते हैं. नींबू पानी से आपको कई फायदे होंगे और आपकी हेल्थ बेहतर होगी. सर्दियों में नींबू का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है. इस बारे में डाइटिशियन से चौंकाने वाली बातें जान लेते हैं.

क्या सर्दियों में नींबू पानी पीना चाहिए?

गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल की पूर्व डाइटिशियन कामिनी सिन्हा कहती हैं कि नींबू में विटामिन C की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है. नींबू में कई पोषक तत्व होते हैं और इसका सेवन हर मौसम में फायदेमंद होता है, लेकिन मौसम के अनुसार इसके सेवन का तरीका बदल जाता है. नींबू की तासीर ठंडी होती है और सर्दियों में नींबू को गुनगुने पानी में मिलाकर पीना चाहिए. दिन में दो बार नींबू पानी पीना हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है. अक्सर कहा जाता है कि नींबू का सेवन करने से इस मौसम में सर्दी, जुकाम का खतरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर किसी को नींबू से एलर्जी है या नींबू पानी पीने से परेशानी हो रही है, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़ें- मूंगफली खाना डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए फायदेमंद? यहां जानें



नींबू पानी पीने के फायदे जान लीजिए

डाइटिशियन कामिनी सिन्हा के मुताबिक लोगों को अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से करनी चाहिए. सुबह-सुबह नींबू पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर निकल जाते हैं और फैट कम होता है. वेट लॉस करने में नींबू पानी काफी मददगार साबित होता है. नींबू पानी से इम्यूनिटी मजबूत होती है और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है. जीरा वॉटर, अजवाइन वॉटर और मेथी वॉटर में भी आप नींबू मिलाकर पी सकते हैं. इससे आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी. नींबू को आप खाने में मिलाकर भी खा सकते हैं. इससे भी शरीर को फायदा होगा.

सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत करने के टिप्स

डाइटिशियन कामिनी सिन्हा के अनुसार सर्दियों में सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते हैं और इसकी वजह से एसिडिटी के अलावा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है. सर्दियों में भी हर दिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. इसके अलावा खूब फल और सब्जियां खानी चाहिए. खट्टे फल इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं. सर्दियों के मौसम में अगर आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी. छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर हेल्दी और फिट रह सकते हैं.

यह भी पढ़ें- सर्दियों में गर्म पानी से नहाना फायदेमंद या ठंडे पानी से? जानें एक्सपर्ट की राय



Tags: Health, Immunity, Lifestyle, Winter