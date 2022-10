हाइलाइट्स 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है. कुकिंग हैबिट में बदलाव लाएं.

Habits that make you look younger: शुरुआती लाइफ की कुछ अच्‍छी आदतें जीवन भर हमें हेल्‍दी रखने में मदद कर सकती हैं. लेकिन अगर आप अपने लाइफ में कुछ बुरी आदतों को फॉलो कर रहे हैं तो इसका असर आपके लाइफ को कम कर सकता है और यह आपके उम्र को अधिक दिखा सकता है. यानी कि अगर आप बढ़ती उम्र में भी यंग दिखना चाहते हैं तो इसकी कोशिश शुरुआती जीवन से ही करना जरूरी होता है. ईटदिसनॉट दैट के मुताबिक, अपनी उम्र से कम दिखने के लिए कुछ ट्रिक्‍स आपको अपने लाइफस्‍टाइल में फॉलो करना जरूरी है. आइए जानते हैं कि आप लाइफस्‍टाइल में किन मैजिकल हैबिट्स को शामिल कर यंग दिख सकते हैं.

यंग दिखने के मैजिकल हैबिट

इंटरमिटेंट फास्टिंग

डर्मोटोलोजिस्‍ट डॉ केमुन्‍टो मोकाया का कहना है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की मदद से अपने एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं. दरअसल, जब बॉडी फास्टिंग मोड में होता है तो बॉडी सेल्‍स तेजी से हील करते हैं और सेल्‍युलर डैमेज के वेस्‍ट को क्‍लीन करते हैं. इससे शरीर में सूजन, इंसुलीन लेवल, बॉडी फैट आदि कम होता है जिससे क्रॉनिक डिजीज नहीं होता. यह एजिंग के लक्षण को कम करने के लिए जरूरी है.

यह भी पढ़ेंः मच्छरों से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे क्रीम या ऑयल तो जान लीजिए खतरे

हेल्‍दी कुकिंग

हम जो खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है. ऐसे में खाने को फ्राई, बेक, ग्रील, रोस्‍ट करने से बचें. जबकि अधिक से अधिक स्‍टीमिंग, पोचिंग और स्‍ट्रविंग टेकनीक को अपनाएं. यानी खाने को इस तरह कुक करें कि उसमें नमी रहे.

खूब पानी पियें

जब आप पानी अधिक पीते हैं तो आपकी स्किन मॉइश्‍चराइज रहती है, रिंकल नहीं पड़ते, मोटापा नहीं आता, बॉडी का पीएच लेवल ठीक रहता है. जिससे आप अधिक उम्र तक यंग दिखते हैं.

7 से 9 घंटे की नींद

जब आप रोज 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं तो आपके शरीर का ऑर्गन आसानी से सेल्‍फ हील होता जाता है. जिससे आपकी स्किन भी ग्‍लोइंग और फ्रेश दिखती है.

यह भी पढ़ेंः डायबिटीज समेत कई बीमारियों की वजह बन सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस

आईबैग से बचें

आंखों के नीचे सूजन से बचने के लिए अल्‍कोहल, कॉफी, चीनी, फ्राई फूड, मैदा और अधिक नमक के सेवन से बचें. कार्बोहाइड्रेड का कम से कम सेवन करें, बेहतर नींद लें और आंखों के नीचे कोल्‍ड कॉम्‍प्रेस लें.

कॉफी का सेवन

अगर आप दिन में 2 से 3 कप ब्‍लैक कॉफी का सेवन करें तो इससे शरीर में एंटीऑक्‍सीडेंट, पोलीफेनल आदि की आपूर्ति होती है जो स्किन को यंग रखने में मदद करता है.

Tags: Health, Lifestyle