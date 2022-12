Men's Skin care: पुरुष अपनी स्किन को लेकर न करें ये गलतियां वरना भुगतने पड़ेंगे अंजाम

हाइलाइट्स अक्सर पुरुष बिना दाढ़ी को सॉफ्ट किए क्रीम लगाकर रेजर चला लेते हैं अधिकांश पुरुषों का मानना होता है कि उन्हें मॉइश्चराइजर की जरूरत नहीं है

Men should not do these mistakes: एक तरफ महिलाएं जहां अपने चेहरे की स्किन को लेकर हरपल चौकन्ना रहती हैं वहीं पुरुष अपनी स्किन को लेकर उतने ही लापरवाह होते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि पुरुषों को अपनी स्किन को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पुरुषों की स्किन ज्यादा सेंसेटिव होती है. लेकिन पुरुष स्किन केयर को लेकर कई तरह की गलतियां करते हैं. जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. आपका यह केयरलेस आपकी स्किन को डल और समय से पहले बुजुर्ग बना सकती है. इससे स्किन की चमक खत्म हो सकती है, जिसके कारण कई जगह एंबेरेसिंग मोमेंट आ जाता है. तो आइए जानते हैं कि पुरुष अपनी स्किन से संबंधित क्या क्या गलतियां करते हैं.

क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते- वेबएमडी की खबर के मुताबिक अधिकांश पुरुषों को यह लगता है उनकी स्किन महिलाओं की तुलना में ज्यादा ऑयली है. इसलिए उसे ज्यादा लोशन या क्रीम की जरूरत नहीं है. लेकिन सच्चाई कुछ और है. पुरुषों की स्किन को भी नमी की जरूरत होती है. इस हिसाब से अगर चेहरे की केयर नहीं करेंगे तो चेहरा ड्राई हो जाएगा और ग्लोइंग भी खत्म हो जाएगी. इसलिए चेहरे पर भी क्रीम लगाएं.

रेजर के इस्तेमाल में गलती- शेव बनाते समय अक्सर पुरुष गलतियां कर लेते हैं. वे बिना दाढ़ी को सॉफ्ट किए क्रीम लगाकर रेजर चला लेते हैं. इससे स्किन हार्ड हो जाती है. एक ही रेजर का बार-बार इस्तेमाल करते हैं. इससे स्किन में कट और इरिटेशन भी होता है. इसलिए दाढ़ी का सॉफ्ट होना जरूरी है. अगर दाढ़ी गुनगुने पानी से पहले मॉइश्चराइज कर ली जाए तो बेहतर है. इसके साथ ही बढ़िया रेजर का इस्तेमाल इसे और बढ़िया बना सकता है.

मॉइश्चराइजर से परहेज-हालांकि आजकल पुरुष भी मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अधिकांश पुरुषों का मानना होता है कि उन्हें मॉइश्चराइजर की जरूरत नहीं है. इसलिए वे मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करते. मॉइश्चराइजर और रिंकल क्रीम पुरुष और महिला दोनों की अच्छी स्किन के लिए जरूरी है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ मॉइश्चराइजर की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है. चेहरे पर लाइनिंग और रिंकल को हटाने में रेटीनॉल, मलबरी, विटामिन सी और नियासिनामाइन वाले प्रोडक्ट काफी फायदेमंद होते हैं. इसलिए पुरुषों को हैवी क्रीम की जगह सीरम ज्यादा फायदेमंद होगा.

आफ्टरशेव का गलत इस्तेमाल– ज्यादातर आफ्टरशेव में अल्कोहल रहता है जो कट के आसपास जर्म को खत्म करने में मदद कर सकता है लेकिन अल्कोहल स्किन को ड्राई कर देता है जिससे स्किन इरीटेट होने लगती है. पर अधिकांश पुरुष आफ्टरशेव लगाना पसंद करते हैं. यह नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए अगर आफ्टरशेव की जगह लाइट मॉइश्चराइजर इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा.

