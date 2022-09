How to Control Emotions: मुश्किल भावनाएं भी बन सकती हैं आपकी सक्सेस में रोड़ा, जानें निपटने के 4 आसान तरीके

How to Deal With Difficult Emotions: शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है. जब तक हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों को दूर नहीं करेंगे तब तक शारीरिक दिक्कतों और बीमारियों को दूर करना असंभव है. हम बचपन से यह सुनते चले आ रहे हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है. मन और तन दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का ही एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है. हम जो भी सोचते हैं उसका हमारे शरीर पर भी असर दिखता है.

कई बार हमारे मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी कभी ये हमे शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं. ओन्लीमायहेल्थ के अनुसार कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपनी भावनाओं से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं.

संगीत है सबसे बड़ा माध्यम

संगीत का व्यक्ति के जीवन में एक अहम स्थान है. संगीत आपके मन और विचारों पर एक गहरा प्रभाव डालता है. इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक गीत सुने और फिर देखें कि आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है. संगीत की बीट्स आपके मूड को चेंज करते हैं और यही संगीत आपको ऊर्जावान बनाता है. यदि आप उदास और नीरस भरा गाना सुनते हैं तो आपको में दुख की भावनाएं उत्पन्न होगीं. संगीत हमारी भावनाओं को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

अपनी गलतियों से सीखें

दुनिया में हर कोई गलतियां करता है. गलतियां हमारे जीवन की हिस्सा हैं. कोई छोटी गलती करता है तो कोई बड़ी गलती करता है. हम जो भी गलती करते हैं उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं. यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी गलतियों को पकड़ना चाहिए और उन्हें दोबारा नहीं दोहराने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए. आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए. अतीत को थामे रहना खुद को वर्तमान में धकेलना ही आपको जीवन में नीचे ले जाएगा.

नकारात्मकता को तुरंत त्यागे

सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं. कभी आपको सुख मिलेगा तो कभी आपको दुख भरे समय का भी सामना करना पड़ेगा. हमें कभी भी अपने दुखों को लेकर आगे नहीं चलना चाहिए. गलतियों, कमजोरियों और खामियों से जुड़ी नकारात्मकता को छोड़ना चाहिए. नकारात्मक हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकती है. इसलिए कभी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें.

दिनचर्या पर दें विशेष ध्यान

हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दें और अपने मन की सुने. बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ अतिरिक्त कार्यशैली को अपना सकते है. आप एक दिनचर्या निर्धारित करें कि आपको आपना दिन कैसे बिताना है. इसके अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन आप मार्शल आर्ट जैसी कोई एक कला की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपका शरीर स्वस्थ्य होगा और मानसिक तनाव से भी आपको राहत मिलेगी. एक बार जब आप सुबह या शाम की दिनचर्या का पालन करना शुरू कर देंगे, तो शरीर एक प्राकृतिक लय में आ जाएगा. अपना एक ग्रुप बनाएं और हर दिन कुछ समय लोगों के साथ बिताएं. इससे आपको दूसरों के जीवन का भी अनुभव मिलेगा और आप कुछ नया सीख सकेंगे

Tags: Health, Lifestyle, Mental health