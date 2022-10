हाइलाइट्स शरीर को डिटॉक्‍स करने के लिए पानी खूब पीएं. एक्‍सरसाइज से कर सकते हैं एक्‍स्‍ट्रा कैलारी बर्न.

How To Detox The Body- त्‍योहारों की शुरुआत नए कपड़े और डेकोरेशन के अलावा स्‍वादिष्‍ट व्‍यंजनों से होती है. खाना उत्‍सवों का सबसे बड़ा हिस्‍सा होता है यही वजह है कि लोग त्योहारों में बिना किसी कैलारी काउंट के जम के खाते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिनभर क्‍या खा रहे हैं और क्‍या पी रहे हैं. त्योहारों में तले भुने और जंक स्‍नैक्‍स का सेवन खूब किया जाता है. हालांकि त्‍योहार के दौरान ऐसा फूड खाने से शरीर टॉक्‍सिन से भर जाता है जिससे शरीर बीमार और सुस्‍त हो जाता है. त्‍योहारों के बाद शरीर को डिटॉक्‍स करना बेहद जरूरी है. इसलिए त्‍योहार के दौरान और बाद में कम कैलोरी का सेवन किया जाना चाहिए. शरीर को डिटॉक्‍सीफाई करने के लिए कुछ आसान से नुस्‍खे आजमाए जा सकते हैं चलिए जानते हैं इसके बारे में.

हल्‍का खाना खाएं

त्‍योहारों में हैवी और ऑयली खाने के बाद बॉडी को डिटॉक्‍स करने के लिए हल्‍के खाने का चुनाव किया जा सकता है. हर जिंदगी डॉट कॉम के अनुसार त्‍योहार में हैवी खाने के बाद हल्‍के भोजन पर स्विच कर सकते हैं. हल्‍का भोजन पाचन तंत्र को सुधारता है और आसानी से पच जाता है. हल्‍के खाने में सांबर चावल, पोहा, दाल चावल और पुलाव को शामिल किया जा सकता है.

अधिक एक्‍सरसाइज करें

त्‍योहारों का सीजन खत्‍म होने के बाद आपको पुरानी दिनचर्या में वापस आने की कोशिश करनी चाहिए और फिर से रुटीन में एक्‍सरसाइज को शामिल करना चाहिए. त्‍योहारों में कुछ किलो वजन बढ़ना सामान्‍य बात है खासकर जब व्‍यक्ति जरूरत से ज्‍यादा खाना खाता है. एक्‍सरसाइज करने से शरीर के विषैले पदार्थ को डिटॉक्‍स करने में मदद मिलती है. अधिक एक्‍सरसाइज से एक्‍स्‍ट्रा कैलोरी को बर्न किया जा सकता है. इसकी शुरुआत हल्‍की एक्‍सरसाइज से कर सकते हैं.

अधिक पानी का सेवन

बॉडी के विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में पानी महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये न केवल हाइड्रेशन में मदद करता है बल्कि कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ता है. त्‍योहार के सीजन में आमतौर पर ऐसे ड्रिंक्‍स का सेवन कर लेते हैं जो कैलोरी से भरपूर होते हैं. इसलिए शरीर को डिटॉक्‍स करने के लिए पानी में नींबू का रस या खीरा मिलाकर पीने से फायदा मिल सकता है.

लें फाइबरयुक्‍त डाइट

हेल्‍दी बॉवेल सिस्‍टम को मेंटेन करने के लिए हाई फाइबर फूड आइटम्‍स का सेवन करना चाहिए. त्‍योहारों के सीजन में हम कुछ भी अनहेल्‍दी खा लेते हैं इसलिए उत्‍सव के बाद डाइट में फाइबर को शामिल किया जाना चाहिए. मील में प्‍लांट बेस्‍ड फूड जैसे बीन्‍स, दाल, चिया सीड्स, संतरा, हरी मटर, केला, नाशपाती, सेब, गाजर, फूलगोभी, दलिया और क्विनोआ को शामिल किया जा सकता है.

