सुबह या शाम? किस समय वॉकिंग से ज्यादा तेजी से घटेगा वजन, कितनी एक्सरसाइज रोजाना जरूरी, जानें सब कुछ

हाइलाइट्स पेट की चर्बी को हटाने के लिए रोजाना 45 से एक घंटे तक एयरोबिक एक्सरसाइज की जरूरत होती है. जितना अधिक तेज गति से वॉक करेंगे या दौड़ेंगे कैलोरी उतनी ही तेजी से बर्न होगी.

Best Time to Walk for Weight Loss: दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोग ज्यादा वजन के शिकार हैं. मोटापा अपने आप में एक बीमारी है जिसके कारण हार्ट डिजीज, डायबिटीज और अन्य कई बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. वजन कम करने के लिए लोग कई तरह के नुस्खे अपनाते हैं. कुछ लोग जिम में पसीना बहाते हैं तो कुछ लोग भूखे रह जाते हैं. लेकिन वॉकिंग और रनिंग वजन कम करने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है. हालांकि अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि किस समय वॉकिंग करने से वजन कम करने में ज्यादा फायदा होगा. टीओआई की खबर के मुताबिक इस संबंध में एक रिसर्च ने पर्दा उठा दिया है.

रिसर्च के मुताबिक खाना खाने के बाद वॉकिंग का ज्यादा फायदा मिलता है. इसके साथ ही यह भी जानना है कि रोजाना कितनी देर तक और किसी स्पीड में वॉकिंग करने से पेट की चर्बी घट सकती है.

वॉकिंग करने का सही समय

हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि आप किसी भी समय वॉकिंग करें, उसका फायदा मिलेगा ही. वॉकिंग करने से मेंटल हेल्थ भी सही रहती है. लेकिन रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए खाना खाने के बाद वॉकिंग करने का अतिरिक्त फायदा मिलता है. जिन लोगों को कोई शारीरिक समस्या नहीं है वे रोजाना वॉक कर भविष्य में किसी भी तरह की बीमारी को टाल सकते हैं. अब सवाल है कि एक दिन में कितना वजन कम हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर है कि आप एक दिन में कितनी मेहनत करते हैं. हम जितना अधिक तेज गति से वॉक करेंगे या दौड़ेंगे कैलोरी उतनी ही तेजी से बर्न होगी और हमारी चर्बी पर उतना ही असर होगा. हालांकि सिर्फ वजन घटाने को ही वॉकिंग का मुख्य मकसद नहीं मानना चाहिए क्योंकि इसके कई फायदे हैं. रोजाना वॉकिंग करने से मेटाबोलिज्म बूस्ट होता है जिसके कारण डाइजेशन सही रहता है. इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है.



कितना देर वॉक करना है जरूरी

2016 के एक अध्ययन में पाया गया था कि खाने के बाद यदि 10 मिनट भी टहल लिया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों में ब्लड शुगर रात भर नहीं बढ़ता है. अब सवाल है कि हमें एक दिन में कितना वॉक करना चाहिए. यह बात अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग तरह से लागू होता है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक हेल्दी व्यक्ति को एक सप्ताह में 150 मिनट का मॉडरेट लेकिन एयरोबिक एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई है. इसका मतलब हुआ कि रोजाना अगर आप 21 मिनट वॉक करेंगे तो वजन के साथ-साथ हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम भी कम हो जाएगा. इससे बोन हेल्थ को भी मजबूती मिलेगी. एयरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है तेजी से वॉक करना. इसके लिए कम से कम 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होनी चाहिए. इसके अलावा स्विमिंग, साइक्लिंग भी एयरोबिक एक्सरसाइज में ही आती है. पेट की चर्बी को हटाने के लिए रोजाना 45 से एक घंटे तक एयरोबिक एक्सरसाइज की जरूरत होती है.

