मच्छरों की वजह से नहीं आती नींद, इन घरेलू उपायों से पाएं छुटकारा

Home Remedies For Get Rid Of Mosquitoes- स्‍वस्‍थ जीवन के लिए जितना जरूरी हेल्‍दी खाना-पीना है उतना ही जरूरी है पर्याप्‍त नींद. विशेषज्ञों के मुताबिक स्‍वस्‍थ शरीर के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है. लेकिन बरसात के मौसम में मच्‍छरों की बढ़ती संख्‍या चैन से सोने नहीं देती. मच्‍छरों की वजह से नींद पूरी न होने से कई हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स आ सकती हैं. नींद पूरी न होने से दिमाग को पूरा आराम नहीं मिल पाता जिस वजह से तनाव बढ़ सकता है. ऐसे में गुस्‍सा, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की समस्‍या भी हो सकती है. नींद की कमी से दिल पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. बाजार में उपलब्‍ध मॉस्‍किटो रेप्‍लीकेंट्स,केमिकल्‍स,स्‍प्रे और लोशन से भी यदि मच्‍छरों से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर मच्‍छरों से पीछा छुड़ाया जा सकता है.चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही घरेलू उपायों के बारे में.

लेमन ईकोलिप्‍ट्स ऑयल

हेल्‍थलाइन के मुताबिक लेमन ईकोलिप्‍ट्स ऑयल एक नेचुरल रेप्‍लेंट्स है. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रेवेंशन ने यह प्रमाणित किया है कि ईकोलिप्‍ट्स ऑयल में एक प्रभावी मच्‍छर रेप्‍लेंट होता है.ये 3 घंटे तक मच्‍छरों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है. ये मच्‍छरों पर 95 प्रतिशत तक प्रभावी है.





कपूर

कपूर की खुशबू से मच्‍छर दूर भागते हैं. सोने से पहले बेडरूम में कपूर जलाकर रख दें और कुछ देर के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें. कमरे से सारे मच्‍छर भाग जाएंगे.

लैवेंडर

लैवेंडर फूलों से निकलने वाली खुशबू और तेल मच्‍छरों को दूर भगाने में काफी प्रभावी है. लैवेंडर ऑयल में हेयरलेस माइस पाया जाता है जो व्‍यस्‍क मच्‍छरों को दूर भगाने में प्रभावी है. लैवेंडर में एनलजेसिक, एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं. मच्‍छरों के काटने से होने वाली खुजली से भी लैवेंडर का रस राहत दिलाता है.

सरसों का तेल और अजवाइन

सरसों के तेल में थोड़ी मात्रा में अजवाइन का पाउडर मिलाकर एक गाढ़ा पेस्‍ट बना लें. इस पेस्‍ट को गत्‍ते के टुकड़े पर लगाकर कमरे में कहीं ऊंची जगह पर रख दें. इसकी खुशबू से मच्‍छर कमरे में नहीं आएंगे.

नीम का तेल

नीम का तेल प्राकृतिक रूप से मच्‍छरों को दूर भगाने का सबसे आसान तरीका है. नीम का तेल 3 घंटे तक मच्‍छरों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है. नीम का तेल लगाने से स्किन पर खुजली हो सकती है. पानी, तेल या लोशन में 50 से 100 मिलीलीटर नीम का तेल मिलाकर लगा कर सोने से मच्‍छर पास नहीं आते. एक्‍स्‍ट्रा वर्जिन, कोल्‍ड-प्रेस्‍ड नीम ऑयल का भी उपयोग किया जा सकता है.

