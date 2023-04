साइकिल चलाने से पहले भूल कर भी न करें ये 4 गलतियां, होगा नुकसान, साइकिलिस्ट चेतन ओबेरॉय से जान लें सही तरीके

हाइलाइट्स साइकिल चलाने से पहले फैटी फूड लेने से आलस आने के साथ ही एनर्जी कम होती है. साइकिलिंग के बाद हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है.

Four mistakes must avoid before cycling: ये सही है कि साइकिलिंग करना एक अच्छी फिजिकल एक्टीविटी है. नियमित एक्टीविटी करने से आप हमेशा फिट रहते हैं. वजन नियंत्रित रहता है और स्टैमिना भी बढ़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गलतियां फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं? साइकिल चलाने से पहले आपको चार चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए दिल्ली के साइकिलिस्ट चेतन ओवेरॉय से जानते हैं साइकिलिंग से जुड़ीं ध्यान रखने वाली बातें-

फैटी फूड लेने से बचें

साइकिलिस्ट चेतन ओवेरॉय बताते हैं कि साइकिल चलाने से पहले अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. हमें अधिक फैट वाले भोजन के सेवन से बचना चाहिए. ऐसा भोजन करने से आलस तो आता ही साथ में एनर्जी भी कम होती है. ऐसा भोजन आपकी आंत में अधिक समय तक रहते हैं, जो साइकिल स्पीड को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि साइकिलिंग के बाद प्रोटीन हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है. इसके लिए भीगे चने भी ले सकते हैं.

साइकिलिंग से पहले ज्यादा पानी पीने से बचें

साइकिलिस्ट के मुताबिक, साइकिलिंग से पहले ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए. ज्यादातर लोग साइकिल चलाने से पहले एक-दो गिलास पानी पीते हैं, जो अच्छा नहीं है. क्योंकि आपका लिवर एक बार में सीमित पानी को ही प्रोसेस कर पाता है. इसके साथ ही आपको बार-बार पेशाब आएगी. यदि आपको साइकिल चलाने के दौरान प्यास लगती है तो कुछ-कुछ घूंट पी सकते हैं.

साइकिलिंग से पहले स्ट्रेचिंग का रखें ध्यान

वैसे तो फिजिकल एक्टीविटी से पहले स्ट्रेचिंग की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि आप ट्रैक पर साइकिलिंग करने जा रहे हैं तो ऐसा करने से बचें. क्योंकि साइकिल चलाने से ठीक पहले स्ट्रेचिंग करने से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. यदि आप रोड साइकिलिंग करते हो तो 10 से 20 मिनट पहले स्ट्रेचिंग जरूरी होती है, इससे आपकी मांसपेशियाें में अकड़न नहीं आती है.

क्षमता से अधिक एक्सरसाइज से बचें

साइकिलिस्ट के मुताबिक, एक साइकिलिस्ट को निर्धारित क्षमता से अधिक शरीर और मांसपेशियों को एक्सरसाइज कराना सही नहीं है. वहीं, कुछ लोग अपने साइकिल राइड को आसान बनाने के लिए पहले ही गियर सेट कर देते हैं, जिससे बचना चाहिए. ऐसा करने से चोट लगने का खतरा बना रहता है.

