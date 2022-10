हाइलाइट्स आर्टिफिशियल स्‍वीटनर का इस्‍तेमाल बिलकुल ना करें. रात में 6 से 9 घंटे की नींद जरूर पूरी करें.

Never Do This If You Are Over 60: उम्र एक सच्‍चाई है जो थमती नहीं. हालांकि यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने एजिंग प्रोसेस को हेल्‍दी बनाए रखना चाहते हैं या बीमारियों से घिरा हुआ. यह पूरी तरह से आपकी गुड और बैड हैबिट पर डिपेंड करता है. ईटदिसनॉटदैट में छपी एक लेख में साउदर्न कैलिफोर्निया युनिवर्सिटी के असिस्‍टेंट प्रोफेसर डॉ केट पेज का कहना है कि यह उम्र दरअसल कई तरह की हेल्‍थ प्रॉब्‍लम खास तौर पर हार्ट से जुड़ी बीमारियों के लिए रिस्‍की होता है. ऐसे में अगर आप खुद के खान पान या लाइफस्‍टाइल में कुछ बदलाव ना लाएं तो आप डायबिटीज से लेकर हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद आपको लंबी और हेल्‍दी जीवन जीना है तो किन आदतों को छोड़ दें.

हेल्‍दी रहने के लिए 60 साल के बाद ना करें ये गलतियां

आर्टिफिशियल स्‍वीटनर का इस्‍तेमाल

शोधों में ये पाया गया है आर्टिफिशियल स्‍वीटनर अगर 60 साल के बाद भी इस्‍तेमाल किया जाए तो ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्‍ट्रोक की वजह बन सकता है. ऐसे में जहां तक हो सके नेचुरल स्‍वीटनर जैसे खजूर, गुड आदि का इस्‍तेमाल करें और कम से कम मीठी चीजों का सेवन करें.

ये भी पढ़ें: बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे ये 3 योगासन, जानिए अभ्यास का सही तरीका

बोन हेल्‍थ को इग्‍नोर करना

जब आपके शरीर के बोन्‍स हेल्‍दी रहेंगे तो आप जीवन भर दूसरों पर डिपेंड होने से बचे रहेंगे और लाइफ बेहतर इंज्‍वाय कर पाएंगे. इसलिए डाइट में अधिक से अधिक कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और पोटैशियम को शामिल करें.

कोविड बूस्‍टर स्किप करना

सीडीसी के मुताबिक, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड कॉप्लिकेशन होने की संभावना अधिक होती है. जिन लोगों ने कोविड बूस्‍टर ले लिया है उनके लिए ये डर की बात नहीं लेकिन जिन लोगों ने यह नहीं लिया है उन्‍हें कोविड बूस्‍टर डोज जरूर ले लेना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः फिट और हेल्दी रहने के लिए करें स्विमिंग, हार्ट डिजीज का खतरा होगा कम



अच्‍छी नींद जरूरी

छोटे बच्‍चों और 60 साल से अधिक उम्र के लिए जरूरी है कि वे सही टाइम पर सोने जाएं और रात में अच्‍छी नींद लें. बता दें कि उम्र बढ़ने पर कम सोने की वजह से ब्‍लड प्रेशर, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन आदि की समस्‍या हो सकती है. ऐसे में 6 से 9 घंटा जरूर सोएं.

न्‍यूट्रिशनल फूड को ना करें इग्‍नोर

हेल्‍दी फूड हेल्‍दी एजिंग का राज है. ऐसे में आप उन सभी हेल्‍दी न्‍यूट्रीशन को डाइट में शामिल करें जो आपकी सेहत के लिए जरूरी है.

Tags: Health, Lifestyle