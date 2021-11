Never Put These Foods In Freezer : कुछ खाने (Foods) की चीजें होती हैं जिन्‍हें फ्रीजर (Never Put In Freezer) में नहीं रखना चाहिए. इन चीजों को फ्रीजर में रखने से सेहत को कई तरह से नुकसान (Harmful) हो सकता है. इन खाने की चीजों को फ्रीजर में रखने से फूड प्‍वॉइजनिंग, इनडायजेशन आदि की समस्‍याओं के अलावा कई अन्‍य तरह के हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स (Health Problems) हो सकते हैं. इसकी वजह बैक्‍टीरिया का पनपता होता है. हेल्‍थ अवेयरनेस कॉम्‍यूनिटी के मुताबिक, कुछ भोजन होते हैं जिन्‍हें अगर फ्रीजर में रखा जाए तो इससे खाने का टेस्‍ट खराब होता है और ये हेल्‍थ को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि किन खाने की चीजों को हमें फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए.

इन चीजों को फ्रीजर में न रखें

1.दूध

अगर आप दूध को फ्रीजर में स्टोर करने की सोच रहे हैं तो बता दें कि ये दूध की क्‍वालिटी को खराब कर देता है और इसके न्‍यूट्रिशन को कम करने का काम करते हैं. अगर आपको इसे पकाना है तो बेहतर होगा कि इसे फ्रिज में रखें.

2.अंडे

जब छिलके वाले अंडे फ्रीजर में जमा हो जाते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ सकती है जिससे बाहरी लेयर में दरार पड़ सकती है जिससे इसमें बैक्टीरिया पनप सकते है. अगर आपको अंडे को फ्रीजर में स्टोर करना हो हो तो उन्हें अच्छी तरह से फेंट लें और एक एयरटाइट कंटेनर में इसे रखें.

3.खीरा

अगर आप खीरे को फ्रीजर में रखेंगे तो इसका स्वाद काफी खराब हो जाता है. इससे खीरे की बनावट भी प्रभावित होती है. इसका न्‍यूट्रिशन भी कम हो जाता है.

4.फल

फलों को फ्रीजर में रखें तो इसका न्यूट्रीशन वैल्यू कम होता है और उनके स्वाद में भी काफी अंतर पड़ता है.

5.फ्राई फूड्स

अगर आप कुरकुरी, फ्राई चीजों को फ्रीजर में रखें तो इसका सारा क्रिस्‍पीनेस गायब हो जाता है. इसके अंदर नमी घुस जाती है जिससे उन्हें दोबारा गर्म करने में कठिनाई होती है और सारा क्रंचीनेस गायब हो जाता है.

6.टमाटर सॉस

कई बार लोग टमाटर का पेस्ट बनाकर इसे फ्रीजर में स्‍टोर करते हैं लेकिन बता दें कि ऐसा करने स से इसका टेक्‍सचर खराब हो जाता है और इससे पानी अलग होने लगता है.

7.दही

अगर आप फ्रीजर में दही रखने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि ऐसा करने से दही से पानी अलग हो सकता है और ये खराब हो सकता है.

8.कच्‍चा आलू

आलू को हमेशा ड्राई जगह पर रखना चाहिए. अगर आपकच्‍चा आलू को फ्रीजर में रखेंगे तो इसमें मौजूद पानी कंटेंट इसे खराब कर देगा. बेहतर होगा कि आप इसे पका लें और इसके बाद फ्रीजर में रखें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

