हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने वाले 5 हर्ब्स, खानपान में जरूर करें शामिल

Herbs which reduces High Cholesterol Level: शरीर में कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) लेवल का बढ़ना यानी कई रोगों को दावत देना. हाई कोलेस्ट्रॉल से आज अधिकतर लोग ग्रस्त हैं. कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ने से हृदय रोग होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तब बढ़ती है, जब बॉडी में अतिरिक्त वसा (Fat) जमा हो जाता है. जो लोग शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते, एक्सरसाइज नहीं करते, अधिक तैलीय, मसालेदार चीजों का सेवन करते हैं, खराब जीवनशैली अपनाते हैं, वजन पर काबू नहीं रखते, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का रिस्क अधिक होता है. कुछ लोग डाइट में अधिक सैचुरेट फैट शामिल करते हैं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है. यदि आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल (Cholesterol Level) अधिक ना रहे, तो आप खानपान में नियमित रूप से कुछ मसालों, हर्ब्स (Herbs to reduce Cholesterol Level in body) को शामिल करके भी इसे बढ़ने से रोक सकते हैं.

हाई कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले 5 हर्ब्स

तुलसी का करें सेवन

यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो तुलसी का सेवन करें. तुलसी एक बेहद ही हेल्दी हर्ब है, जिसमें कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं. इसमें मौजूद यूजेनॉयल नामक तत्व हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है. एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होने के कारण तुलसी शरीर से टॉक्सिन पदार्थ को भी बाहर निकालती है. आप तुलसी वाली चाय, काढ़ा या फिर इसकी पत्तियों को चबाकर खा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: आंखों में नजर आने वाले ये 3 लक्षण बताते हैं बढ़ गया है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जानें बचाव के उपाय

हर दिन खाएं अदरक

अदरक तो हर किसी के घर में मौजूद होता है. कई औषधीय गुणों से भरपूर अदकर शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है. साथ ही आप कई तरह के अन्य रोगों से भी बचे रह सकते हैं. इसमें बायोएक्टिव तत्व होते हैं, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जिससे हृदय रोग होने का जोखिम भी कम हो जाता है.

आंवला करे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम

सर्दियों के मौसम में आंवला खाने से कई सेहत लाभ होते हैं. बैठे-बैठे शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होने से वजन बढ़ने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है. ऐसे में आप प्रतिदिन एक या आधा आंवला जरूर खाएं. आप इसका जूस पिएं, कच्चा खाएं या फिर पाउडर को सब्जी, चटनी, काढ़ा, पानी में भी मिलाकर पी सकते हैं.

यह भी पढ़ें: डाइट और लाइफस्टाइल में ये 5 बदलाव गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को करते हैं बेहतर, जानें कैसे

लहसुन खाएं घटेगा कोलेस्ट्रॉल

प्रतिदिन खाली पेट लहसुन खाने के कई फायदे सेहत पर होते हैं. इससे पेट की सेहत, पाचन शक्ति दुरुस्त रहता है. लहसुन में मैंग्नीज, एलीसिन, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके हार्ट डिजीज होने के खतरे को कम करते हैं. लहसुन में कई तरह के एंजाइम्स भी होते हैं, जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ने नहीं देते हैं. इतना ही नहीं जब आप एक से दो कली लहसुन खाएंगे, तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी दूर हो सकती है. लहसुन के सेवन से शरीर में रक्त का प्रवाह सही बना रहता है.

ऑलिव ऑयल भी हाई कोलेस्ट्रॉल करे कम

ऑलिव ऑयल के नियमित सेवन से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोका जा सकता है. इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देता है. उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा (Blood sugar level) को भी बढ़ने नहीं देता है. आप वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का भोजन, सलाद में इस्तेमाल करें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Health, Health tips, Lifestyle