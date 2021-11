Add These Ingredients To Your Green Tea And Get More Benefits : दुनियाभर में ग्रीन टी (Green Tea) काफी पॉपुलर ड्रिंक है जिसे लोग हेल्‍दी रहने के लिए ही नहीं, वजन कम करने के लिए भी पीते हैं. दरअसल इसमें एक खास एंटीऑक्‍सीडेंट पाया जाता है जो वजन कम करने में काफी मदद करता है. इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्‍स (Vitamins) और मिनरल्‍स पाए जाते हैं. हेल्‍थशॉट के मुताबिक, इसमें पोषक तत्‍वों के अलावा भरपूर मात्रा में एंटी इंफ्लामेट्री गुण भी होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्‍म को बढाते हैं और स्किन को ग्‍लोइंग बनाने का काम करते हैं. यही नही, इसके सेवन से इम्‍यूनिटी भी बूस्‍ट किया जा सकता है. इतनी खूबियों वाले इस चाय में अगर हम कुछ चीजों को ऐड कर दें तो ये और भी अधिक फायदेमंद (Benefits) हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि हम अपनी ग्रीन टी को और अधिक फायदेमंद कैसे बना सकते हैं.

1.नींबू का प्रयोग

अगर आप ग्रीन टी के साथ नींबू का रस मिलाकर पीते हैं तो ये ग्रीन-टी के एंटीऑक्‍सीडेंट प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है. जिससे हमारी त्‍वचा तो अच्‍छी रहती ही है, कई बीमारियां भी दूर रहती हैं. इसके अलावा यूवी किरणों के बुरे प्रभाव को भी ये कम कर सकता है.

2.अदरक

अगर आप अपनी ग्रीन टी में कुछ बूंद अदरक का रस मिलाएं तो ये आपकी इम्‍यूनिटी को बूस्‍ट करने का काम करता है. यह ग्रीन टी का स्वाद तो बढ़ाता ही है, कैंसर को रोकने में भी मदद करता हैं. इसके अलावा आप सिजनल फ्लू आदि से भी बचे रहते हैं.

3.स्टीविया के पत्ते

अगर आप अपनी ग्रीन टी में स्‍टीविया के पत्‍ते को उबाल कर डालकर रोजाना पिएं तो आप डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं. दरअसल ये आपके शरीर की कैलोरी को करने और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में काफी सहायक होता है.

4.पुदीने की पत्तियां

ग्रीन टी में अगर आप पुदीने की पत्तियां डालें तो इससे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. यह पाचन में भी सुधार लाता है.

5.दालचीनी

ग्रीन टी में अगर आप एक चुटकी दालचीन पाउडर डालकर पिएं तो आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती है जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा आपकी इम्‍यूनिटी भी बूस्‍ट रहती है.

