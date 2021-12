पिता बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पुरुष जरूर करें ये काम, होंगे कई फायदे

how to make healthy sperm in men: अगर कोई पुरुष (Men) पिता (Father) बनने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर उनके काम की है. हालांकि बच्चे (Baby) को पैदा करने में मां (Mother) की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन प्लानिंग में पिता की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. हेल्दी बेबी के जन्म के लिए पिता के स्पर्म (Sperm) का हेल्दी (Healthy) होना भी जरूरी है. गुणवत्तापूर्ण स्पर्म ही अंडाणु के साथ निषेचन (Fertilization) करने की क्षमता रखता है. अगर स्पर्म की क्वालिटी (Quality) खराब है, उसका शेप सही नहीं है, वह ताकतवर नहीं है, संख्या में कम है तो ऐसा स्पर्म अंडाणु के साथ निषेचन नहीं कर सकता है. स्पर्म को गुणवत्तापूर्ण बनाने की जिम्मेदारी पुरुषों पर होती है लेकिन आजकल के खराब लाइफस्टाइल और शिथिल दिनचर्या के कारण स्पर्म भी कमजोर होते जा रहे हैं. इस स्थिति में यदि आप पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप स्पर्म की क्वालिटी को सही कर सकते हैं और पिता बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं.

पिता बनने के लिए जरूरी चीजें

वजन कंट्रोल करें

लाइवसाइंस की खबर के मुताबिक कई अध्ययनों में यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग मोटे होते हैं उनके स्पर्म की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है जिसके कारण वे अपने पार्टनर के प्रेग्नेंट करने में असफल हो सकते हैं या उन्हें बच्चा देर से हो सकता है. इसलिए सबसे पहले अपने वजन को कंट्रोल करें.

ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को नियंत्रित करें

हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पेन आदि की दवा पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर करती है. इसलिए इस तरह की स्थिति ही पैदा न होने दें जिनमें आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज हो.

हेल्दी फूड का सेवन करें

डॉक्टरों के मुताबिक यदि आप पिता बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी डाइट में हेल्दी चीजों की संख्या को बढ़ाएं. डाइट में पर्याप्त मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल होनी चाहिए. ऐसी चीजों का सेवन करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट् की भरपूर मात्रा हो.

नियमित एक्सरसाइज करें

नियमित एक्सरसाइज करने से मानसिक तनाव दूर होता है और व्यक्ति अच्छा महसूस करता है. आप जितना खुश रहेंगे, स्पर्म की गुणवत्ता उतनी ही सही होगी. इसलिए रेग्यूलर एक्सरसाइज करें.

मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का सेवन करें

अगर आप पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी रोजाना की डाइट में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को जरूर एड कर लें क्योंकि इसके नुकसान बहुत कम हैं लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है. मल्टीविटामिन ऐसा होना चाहिए जिसमें विटामिन सी और ई के साथ सेलेनियम और जिंक की मात्रा भी हो. साथ ही इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स का होना भी जरूरी है. अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसीन (American Society for Reproductive Medicine) के मुताबिक एंटीऑक्सीडेंट्स स्पर्म की संख्या को बढ़ाने में मददगार हैं.

