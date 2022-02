Avoid These Foods To Control Your Anger : अगर आप सिटी में रहते हैं तो चिड़चिड़ापन, तनाव, गुस्‍सा (Anger), झुंझलाहट (Anxiety) आदि से आए दिन दो-चार होते रहते होंगे. लेकिन महानगर में अपने गुस्‍से को निकाले की कोई जगह नहीं होती. इस इरिटेशन में या तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्‍टर्ब होती है या ऑफिस में आपसे लोग दूर रहने लगते हैं. ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए अगर आप अपनी डाइट (Diet) में कुछ बदलाव लाएं तो आपकी ये समस्‍या आसानी से दूर हो सकती है. माइंडबॉडी7 के मुताबिक, कैलिफोर्निया युनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया कि जब शरीर में ट्रांस फैटी एसिड अधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं तो ये शरीर में ऐग्रेशन यानी गुस्‍सा बढ़ाने का काम करते हैं और यह ब्रेन एबिलिटी को भी तेजी से इफेक्‍ट करता है. जबकि ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐग्रेशन को कम करने का काम करता है. तो आइए जानते हैं कि गुस्‍से को कंट्रोल करने के लिए आपको किस तरह का भोजन करना चाहिए.

इस तरह डाइट करें प्‍लान

-प्‍लेट में अधिक से अधिक रंगों वाले फल और सब्जियों का इस्‍तेमाल करें.

-जहां तक हो सके नेचुरल तरीके से भोजन का सेवन करें. मसलन, जूस की बजाए फल का सेवन करें.

-डोपामाइन फूड जैसे फिश, चिकन, अंडे, हरी सब्जियों का सेवन करें.

-ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड जैसे फिश, अखरोट, मशरूम, सीड्स आदि को डाइट में शामिल करें.

-मैग्‍नीशियम रिच फूड मसलन, बादाम, पालक, पम्‍पकिन सीड, सनफ्लॉवर सीड का सेवन करें जिससे बेहतर नींद में आपको मदद मिलेगी.

-कम से कम चीनी या मीठी चीजों का सेवन करें.

-विटामिन डी की कमी से बचें और फूड में फैटी फिश, अंडा या सेप्‍लीमेंट दवाओं का उपयोग करें.

क्‍या कहता है आयुर्वेद

हेल्‍थशॉट के मुताबिक, आयुर्वेद हमारे शरीर को मौलिक शक्तियों के एक संतुलन के रूप में समझता है जिसमें वात दोष, कफ दोष, और पित्त दोष शामिल हैं. इन्हें त्रिदोष के नाम से जाना जाता है. स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में इन तीनों दोषों का संतुलन होना बहुत आवश्यक है. जब भी कोई विशेष दोष बढ़ जाता है तो यह शारीरिक और मानसिक असंतुलन या किसी बीमारी के रूप में सामने आता है. ऐसे में कुछ खाने की चीजें हमारे मूड को डिस्‍टर्ब करते हैं और हमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन आने लगता है.

गुस्‍सा कंट्रोल करने के लिए इन चीजों को खानें से बचें

1.बैंगन

बैंगन में एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है जिससे इसके सेवन से गुस्सा बढ़ता है.

2.ड्राई फ्रूट्स और चिप्स

इनकी तासीर गर्म होने के कारण ये हमें आसानी से ऐग्रेसिव बना सकते हैं. जब इनका सेवन करना हो तो रात भर मेवे को पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाएं.

3.टमाटर

आयुर्वेद में टमाटर को गर्म तासीर का माना जाता है ऐसे में ये शरीर में गर्मी बढ़ाता है और इससे गुस्सा जल्दी आ सकता है. इसे एक हेल्दी कॉन्बिनेशन के साथ खा सकते हैं. जैसे नारियल, धनिया पत्ती आदि.

