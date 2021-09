Suffering With These Diseases Do Not Eat Baigan : हर मौसम में मिलने वाला बैंगन (Brinjal) सेहत के मामले में तो फायदेमंद है ही, यह स्‍वाद के हिसाब से भी काफी पसंद किया जाता है. फिर वह चाहे आलू बैंगन की सब्‍जी हो या बैंगन का भर्ता, गर्मी और सर्दी में लोग इसे बड़े ही शौक से बनाते हैं और खाते हैं. दरअसल बैगन में कई पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो अन्य सब्जियों में नहीं पाए जाते. इसके अलावा बैंगन में हाई फाइबर और कम कैलोरी होती है. इसके सेवन से ब्‍लड शुगर कंट्रोल रहता है और वजन भी नहीं बढाता. जिससे हार्ट डिजीज का जोखिम कम रहता है.

हेल्‍थसाइट के मुताबिक, अगर आप किसी खास सेहत की समस्‍याओं (Health Problems) से जूझ रहे हैं तो इसका सेवन आपकी सेहत को काफी नुकसान (Harm) पहुंचा सकता है. तो आइए आपको बताते हैं कि किस हेल्‍थ कंडीशन में आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए.

1.एलर्जी

अगर आप किसी भी तरह की एलर्जी से जूझ रहे हैं तो आप बैंगन खाने से बचें. अगर आप एलर्जी के बावजूद इसे खाते हैं तो यह ट्रिगर कर सकता है और आपकी समस्‍या और अधिक बढ़ सकती है.

2.डिप्रेशन की दवाओं का सेवन

अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और डिप्रेशन की दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको बैंगन खाने से बचने की जरूरत है. अगर आप इन दवाओं के साथ बैंगन खाते हैं तो दवाओं का असर प्रभावित हो सकता है और इसका असर कम हो सकता है.

3.आंखों में समस्‍या

अगर आपकी आंखों में जलन रहती है और किसी तरह का विकार है तो आप बैंगन को ना खाएं. यह संभव है कि आंखों के किसी भी विकार को यह ट्रिगर कर सकता है और आपकी समस्‍या और भी बढ़ सकती है.

4.बवासीर

अगर इंसान बवासीर से पीड़ित है तो उसे बैंगन का सेवन करने से परहेज करना जरूरी है.अगर ऐसा नहीं किया तो दिक्‍कत और अधिक बढ़ सकती है.

5.पथरी

अगर आप पथरी की समस्‍या से गुजर रहे हैं तो आपके लिए बैंगन का सेवन वर्जित है. बैंगन में ऑक्सलेट होता है जो किडनी के लिए हानिकारक होता है.

6.खून की कमी

अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए. एनीमिया से ग्रसित इंसान अगर इसे खाएगा तो ब्‍लड बनने की समस्‍या हो सकती है.

7.प्रेगनेंसी

प्रेगनेंट महिलाओं को बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए. अगर प्रेगनेंसी में इसका सेवन किया जाए तो बढ़ते भ्रूण को नुकसान हो सकता है.