प्रेग्नेंसी में खाती हैं चने, तो जान लीजिए इसके फायदे और साइड इफेक्ट

pros and cons of gram during Pregnancy: वैसे तो चने (Gram seed) को हमेशा से ही पौष्टिक आहार (Nutritious food) की श्रेणी में रखा जाता है. ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें काफी मात्रा में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसी वजह से लोग इसका सेवन करना ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन प्रेग्नेंसी (Pregnancy) के दौर में चने खाने से सेहत को क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं,आइये जानते हैं.

प्रेग्नेंसी में चने खाने के फायदे

कब्ज की दिक्कत दूर होती

प्रेग्नेंसी के दौरान लगभग 11 से 38 प्रतिशत महिलाओं को कब्ज की दिक्कत रहती है. इस दिक्कत से निजात दिलाने में चना काफी मदद करता है. चने में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जिसकी वजह से इसका सेवन कब्ज़ की दिक्कत को दूर करने में मदद करता है.

एनीमिया की परेशानी दूर होती

प्रेग्नेंसी के दौर में लगभग 65 से 75 प्रतिशत महिलाओं को एनीमिया की परेशानी होती है. जिसकी वजह से कई तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्कतों का सामना जच्चा और बच्चा दोनों को करना पड़ता है. चने में काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो शरीर में ब्लड लेवल को बढ़ाने में काफी मदद करता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता

चने खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. चना शरीर में एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को नहीं बनने देता है. दरअसल चने में रेसिस्टेंट स्टार्च और ऐमिलोज होते हैं. जो ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा को बढ़ने नहीं देते हैं. इसके साथ ही यह लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ है जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज जल्दी नहीं बनता है.

चने खाने के नुकसान

एलर्जी हो सकती

प्रेग्नेंसी में चने खाने से कुछ लोगों को एलर्जी होने का खतरा बना रहता है. जिन महिलाओं को किसी भी तरह की एलर्जी की दिक्कत है उनको प्रेग्नेंसी में चने के सेवन से बचना चाहिए.

पेट फूलने की दिक्कत हो सकती

प्रेग्नेंसी के दौर में कई बार कुछ महिलाओं को पेट फूलने की परेशानी भी होती है. ऐसे में चने खाने से ये परेशानी और भी बढ़ सकती है. दरअसल चने में फाइबर काफी मात्रा में होता है. जो पेट फूलने और पाचन सम्बधी दिक्कतों की वजह बन सकता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

