पान के पत्ते केवल खाने के नहीं, सेहत सुधारने के भी आते हैं काम, जानें कैसे

ब्रेस्ट स्वेलिंग को दूर करता है

पान के बारे में (About Betel Leaf or Paan) तो सभी जानते होंगे. इसको कभी न कभी आपने खाया भी होगा और ईश्वर के चरणों में चढ़ाया भी होगा. लेकिन क्या कभी आपने पान के पत्तों को सेहत सम्बन्धी किसी दिक्कत को दूर करने के लिए इस्तेमाल (Used to overcome a problem) किया है ? क्या आपको पता है कि पान को चबाने और आराध्य को चढ़ाने के सिवाय, इसका इस्तेमाल सेहत को सुधारने (Improve health) के लिए भी किया जाता है? अगर नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, यहां जान सकते हैं. आइये बताते हैं कि 1mg के अनुसार पान कितनी तरह से सेहत को फायदे पहुंचाता है.पान के पत्तों के इस्तेमाल से सर्दी-ज़ुकाम से राहत मिलती है. इसके लिए आप पान के पत्तों से डंठल को अलग कर लें. फिर इन डंठलों को पत्थर पर घिस लें और इसमें थोड़ा सा शहद मिला कर इसका सेवन करें. इस से सर्दी-ज़ुकाम के साथ कफ में भी आराम मिलता है.कई प्रसूतायें किसी भी वजह से अपने नवजात शिशु को दूध नहीं पिला पाती हैं, इस वजह से उनके ब्रेस्ट में काफी स्वेलिंग आ जाती है. इस स्वेलिंग को दूर करने के लिए पान के पत्तों को हल्का गर्म करके उनके ब्रेस्ट पर बांध सकते हैं. इसे बांधने से स्वेलिंग कम होती है.पान के पत्तों को घाव को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. घाव होने की स्थिति में, पान के पत्तों को घाव पर रखकर कपड़े की सहायता से हल्का सा बांध लें. इससे घाव जल्दी भरने में मदद मिलती है.बच्चों को होने वाली सर्दी को ठीक करने के लिए पान के पत्ते इस्तेमाल किये जा सकते हैं. इलाज के लिए पान के पत्तों को गर्म कर के इस पर कैस्टर ऑयल लगा लें फिर इन पत्तों को बच्चे की छाती पर बांध दें. इससे सर्दी ठीक होने में मदद मिलेगी.पान के पत्तों को सिर दर्द से निजात पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. दर्द ने निजात पाने के लिए आप पान के कुछ पत्तों को किसी कपड़े की सहायता से कुछ देर के लिए कान के चारों ओर बांध लें. इससे सिर दर्द में राहत मिलेगी.सूखी खांसी को ठीक करने के लिए पान के पत्ते की सहायता ली जा सकती है. इसके लिए पान के कुछ पत्तों को पीसकर इसका रस निकाल लें. इस रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी की दिक्कत से राहत मिलती है.