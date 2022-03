शहद और आंवले का यूं करें साथ में सेवन और पाएं ये अद्भुत लाभ

Benefits of eating Honey and Amla Together: सेहत के लिए शहद (Honey) और आंवला (Amla) बेहद ही हेल्दी माने गए हैं. आंवले का सेवन खासकर सर्दियों में किया जाता है, क्योंकि यह सर्दी के मौसम में अधिक मिलता है. वहीं, शहद त्वचा से लेकर शरीर की कई समस्याओं से बचाव करता है. इन दोनों में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, तो शहद में आयरन होता है. इन दोनों का सेवन जब साथ किया जाए, तो इसके औषधीय गुण बढ़ जाते हैं और शरीर में जाकर दोगुना लाभ पहुंचाते हैं. जानें, शहद और आंवला को साथ खाने के क्या फायदे (shahad amla ke fayde) होते हैं.

आंवला और शहद में मौजूद पोषक तत्व

आंवले में कई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, कॉपर, पोटैशियम, फॉस्फोरस, नियासिन, राइबोफ्लेविन आदि. शहद में भी ये सभी तत्व मौजूद होते हैं, साथ ही इसमें फोलेट, सेलेनियम, सैचुरेटेड फैटी एसिड विटामिन बी6, ई, ए आदि पाए जाते हैं.

शहद-आंवले का यूं करें सेवन

आप आंवले के जूस में शहद को मिलाकर सेवन कर सकते हैं. इससे आंवले का कसैला, खट्टा स्वाद भी दूर होगा. मार्केट में आंवले का चूर्ण भी मिलता है, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटने से खांसी की समस्या दूर हो सकती है. आंवले का सेवन आप कच्चा, जूस, चटनी बनाकर या किसी भी दूसरी चटनी में आंवले का पाउडर डालकर भी कर सकते हैं. वहीं, शहद तो त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है. इसे चेहरे पर लगाने से चेहरा मुलायम, साफ होता है. शहद को दही में मिलाकर भी चेहरे पर लगाया जाता है.

शहद-आंवले के सेवन के फायदे

यदि आप आंवले का इस्तेमाल तो वर्षों से बालों को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता रहा है. आंवला बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, उन्हें मजबूती देता है. वहीं, शहद स्कैल्प संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है. रूसी दूर करता है. बालों का गिरना कम हो सकता है.

त्वचा पर शहद लगाने से स्किन मुलायम, मॉइस्चराइज होती है. इसमें मौजूद एंटी-माइक्रोबियल तत्व स्किन को बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाते हैं. एंटीइंफ्लेमेटरी तत्व इंफ्लेमेशन की समस्या दूर करती है. वहीं, आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज स्किन को फ्री रैडिकल्स से बचाते हैं. कई आयुर्वेदिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आंवला, शहद का इस्तेमाल खूब होता है.

यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो आंवला खूब खाएं. विटामिन सी होने के कारण यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. यह व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है. शहद के सेवन से भी इम्यूनिटी मजबूत होती है. यह बॉ़डी में एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ाने में मदद करता है. एंटीबॉडी कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया से भी शरीर को बचाता है.

इसके अलावा, ये पाचन शक्ति को मजबूत बनाते हैं. पीलिया, अस्थमा जैसे रोगों में भी इनका सेवन करना लाभ पहुंचा सकता है. लेकिन, दोनों का जरूरत से ज्यादा सेवन आपको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है.

