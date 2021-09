Benefits Of Dried Fenugreek Leaves To Your Daily Diet : कसूरी मेथी (Dried Fenugreek Leaves) का प्रयोग खाने में फ्लेवर को बढाने और स्‍वाद लाने के लिए भारतीय किचन में किया जाता है. इसका प्रयोग आयुर्वेद में दवा के रूप में भी किया जाता रहा है. वैसे तो ये स्‍वाद में कड़वा होता है लेकिन इसकी खुशबू खाने के स्‍वाद को बढा़ देती है. कसूरी मेथी की पत्तियों को आमतौर पर लोग सुखाकर स्‍टोर करते हैं और सालभर इसका उपयोग करते हैं. शीदपीपल के मुताबिक, अगर इसका रेग्‍युलर उपयोग किया जाए तो ये बैड कोलेस्‍ट्रॉल को नियंत्रित करती है और गुड कोलेस्‍ट्रॉल को बढाती है. इसके कई गुणों के कारण कई घरों में इसे हर्बल टी के रूप में भी लोग पीते हैं. तो आइए जानते हैं इसके फायदों (Benefits) के बारे में.

कसूरी मेथी के फायदे

1.मिल्‍क प्रोडक्‍शन बढ़ाए

नई मांओं के लिए कसूरी मेथी बहुत फायदेमंद है. अगर इसे रोज खाया जाए तो स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने मिल्‍क प्रोडक्‍शन में फायदा मिलता है. अगर स्तनपान कराने के दौरान कम दूध उत्पादन हो रहा है तो यह एक बहुत ही घरेलू और असरदार उपाय है.

2.कब्‍ज की समस्‍या करे दूर

अगर कब्‍ज की पुरानी समस्‍या है तो इसके सेवन से दूर हो सकती है. दरअसल पाचन प्रक्रिया को बेहतर रखने के लिए फाइबर की बहुत जरूरत होती है और कसूरी मेथी में फाइबर भरपूर होता है. इसके रेग्‍युलर सेवन से आसानी से गट क्‍लीन हो जाता है.

3.डायबिटीज में फायदेमंद

डायबिटीज पेशेंट के लिए भी कसूरी मेथी बेहद फायदेमंद होती है. यह ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित करता है और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करता है. इन पत्तों के सेवन से टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद मिलती है.

4.मेनोपॉज के लक्षणों को करे नियंत्रित

40 और 50 उम्र में महिलाओं को मेनोपोज से गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से शरीर में थकान, ब्रेस्ट टेंडरनेस, अनियमित पीरियड और योनि का सूखापन जैसे लक्षण आते हैं. कसूरी मेथी को अगर शुरू से ही डाइट में शामिल किया जाए तो ये लक्षण कंट्रोल हो सकते हैं.

5.शरीर के कई न्‍यूट्रिशन की जरूरतों को करे पूरा

कसूरी मेथी में कई न्‍यूट्रिशनल वैल्‍यू होते हैं जो शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं. यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सोर्स से भरपूर होता है और आयरन, कैल्शियम और विटामिन इसमें भरे होते हैं. ये हड्डियों को मजबूत रखते हैं और हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाने रखने में सहायक होते हैं.

6.बाल और स्किन के लिए भी फायदेमंद

कसूरी मेथी बालों और स्किन के लिए फायदेमंद होता है. यह स्किन में नए सेल्‍स बनाने में मदद करता है जिससे स्किन यंग और ग्‍लोइंग नजर आती है. जबकि इसमें मौजूद आयरन और अन्‍य विटामिन्‍स बालों का सफेद होने से बचाते हैं.