क्या आप रोज करते हैं लेमनग्रास का सेवन ? पेट के लिए है अमृत समान

कई लोग अपने गार्डन या गमले में लेमनग्रास लगा लेते हैं (Apply lemongrass in garden or pot) सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें नींबू जैसी खुश्बू आती है लेकिन इसके फायदे और इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते हैं. जबकि ये लेमनग्रास केवल खुश्बू की वजह से ही नहीं जानी जाती (Not known only because of smells) है बल्कि शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने के लिए भी जानी जाती है. दरअसल लेमनग्रास एंटीऑक्सीडेंट, एंटीइंफ्लामेंटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है. इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, पोटैशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, विटामिन बी-6, विटामिन सी और विटामिन ए जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं (It also contains nutrients) जिसके चलते ये कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में मदद करती है. लेमनग्रास को चायना ग्रास, भारतीय नींबू घास, मालाबार घास और कोचीन घास के नाम से भी जाना जाता है. इसकी खुश्बू की वजह से ही कुछ लोग इसे नींबू घास भी कहते हैं. आइये जानते हैं इसके फायदों के बारे में.लेमनग्रास पेट दर्द, अपच, गैस, कब्ज, जी मिचलाना, उल्टी, पेट की ऐंठन और पेट फूलना जैसी दिक्कतों को दूर करने में भी मदद करती है.एनीमिया के रोगियों के लिए इसका सेवन करना काफी फायदेमंद होता है. इसके रोज़ाना सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है.थकान और तनाव के चलते शरीर के हिस्सों में होने वाले दर्द, बदन दर्द और सिर दर्द दूर करने में भी लेमनग्रास अच्छी भूमिका निभाती है.वजन घटाने के लिए भी लेमनग्रास का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है. इसके सेवन से शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटती है. साथ ही मेटाबॉलिज़म मजबूत होता है.मौसम के चलते होने वाले सर्दी-खांसी और बुखार में भी लेमनग्रास का सेवन करना इन दिक्कतों से काफी राहत देता है.लेमनग्रास के सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मदद मिलती है जिससे हार्ट सम्बन्धी दिक्क्तें कम होती हैं.लेमनग्रास के सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और जल्दी-जल्दी बीमार होने से बचाव होता है.लेमनग्रास का सेवन चाय में डालकर तो किया ही जाता है. कुछ लोग इसको पानी में उबालकर यानी काढ़े के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ ही कई लोग इसका इस्तेमाल सूप बनाने में और पेस्ट बनाकर सब्ज़ी बनाने के दौरान भी करते हैं.