Health Benefits Of Drinking Milk With Ghee At Night: रात की अच्‍छी नींद हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और सेहतमंद शरीर हमारी सभी समस्‍याओं का समाधान है. ऐसे में शरीर को हेल्‍दी रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं. कोरोना (Corona) महामारी के इस दौर में तो बॉडी इम्‍यूनिटी बढ़ाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है जिससे शरीर वायरस के संपर्क में आकर भी हमें बीमार ना बना सके. इन सब के लिए हमें रात (Night) के वक्‍त अच्‍छी नींद लेना जरूरी माना जा रहा है. भारतीय आयुर्विज्ञान के अनुसार, सेहतमंद शरीर के लिए घी का बहुत महत्‍व है. अगर रात के वक्‍त गर्मागर्म दूघ में एक चम्‍मच घी (Milk With Ghee) डाल कर पिया जाए तो इसका हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्‍मक फायदा मिलता है. तो आइए जानते हैं कि अगर हम रात में सोने से पहले दूध में एक चम्‍मच घी डालकर पिएं तो इसके क्‍या क्‍या फायदे हमें मिलेंगे.हेल्‍दी और ग्‍लोइंग स्किन के लिए आप घी मिला दूध जरूर पिएं. इसका हमारी स्किन को कई फायदे मिलते हैं. दरअसल घी और दूध दोनों ही प्राकृतिक मॉइस्चराइजर होते हैं जो नेचुरल तरीके से स्किन को नॉरिश करते हैं. अगर रोज हम दूध में घी मिलाकर पिएं तो त्वचा की एजिंग कम होती है और ड्राइनेस दूर होता है.इसे भी पढ़ें : कोरोना काल में बच्‍चों को प्रकृति के भी रखें करीब, मौज-मस्‍ती के साथ होगा ब्रेन डेवलपमेंट इसके नियमित सेवन से यौन शक्ति और वीर्य उत्पादन में बढ़ोतरी होती है. दरअसल ये शरीर की गर्मी को भी कम करता है जो सेक्‍स टाइम को बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप यौन संबंधित समस्‍याओं से जूझ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से गर्म दूध में एक चम्‍मच घी डालकर पिएं.रात में अगर आप नियमित रूप से दूध के गिलास में घी डालकर पीते हैं तो इसका आपके डायजेशन पर भी बहुत असर पड़ता है. इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और डायजेशन सिस्‍टम मजबूत होता है. पेट में गैस बनने से लेकर मुंह में छाले आदि सभी समस्‍या समाप्‍त हो जाते हैं.अगर आप ज्‍वाइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं और जल्द से जल्‍द इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको घी और दूध का सेवन शुरू कर देना चाहिए. यह ज्‍वाइंट में इन्फ्लामेशन को कम करता है जिससे यहां आप पास की सूजन में आराम मिलता है और हड्डियां मजबूत बनती हैं.स्‍ट्रेस को कम करके और मूड को अच्‍छा रखने में घी बहुत काम की चीज है. एक कप गर्म दूध में जब आप घी डालकर पीते हैं तो यह नसों को शांत करता है और आपको पहले से अधिक रिलैक्‍स करता है जिससे नींद आने में काफी मदद मिलती है.इसे भी पढ़ें : कहीं आपकी इम्‍यूनिटी कमजोर तो नहीं? ऐसे करें चेक दरअसल दूध में घी मिलाकर पीने से शरीर के अंदर एंजाइम्‍स रिलीज होता है जो पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है. ये एंजाइम खाद्य पदार्थों की जटिलता को तोड़कर बेहतर डायजेशन में हेल्‍प करता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)