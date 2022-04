Benefits of swimming: दिल के लिए बेहद फायदेमंद है तैराकी, होते हैं ये 4 बड़े लाभ, हार्ट डिजीज से होगा बचाव

Benefits of swimming for Heart: यदि आपको अपने हार्ट को स्वस्थ (Heart health) रखना है, तो स्विमिंग करना शुरू कर दें. जी हां, स्विमिंग करने से दिल की सेहत लंबी उम्र तक दुरुस्त बनी रहती है. तैराकी से कई तरह की हार्ट संबंधित समस्याएं दूर होती हैं. तैरने के कई सेहत लाभ (swimming Benefits) होते हैं, जिसमें वजन कम करना, मांसपेशियों को टोन करना, हड्डियों को मजबूत बनाना, शरीर की ताकत, ऊर्जा को बढ़ाना आदि शामिल है. स्विमिंग एक तरह का एरोबिक एक्सरसाइज है, जो हार्ट को ताकत देता है, ब्लड को पम्प करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. यदि महिलाएं प्रत्येक दिन 30 मिनट तैरती हैं, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा 30 से 40 प्रतिशत तक कम हो जाता है. साथ ही यह हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करता है. आइए जानते हैं स्विमिंग करने से दिल की सेहत को और क्या-क्या फायदे (How swimming is healthy for heart) होते हैं.

हेल्दी हार्ट के लिए स्विमिंग के फायदे

हृदय गति को बेहतर बनाता है

टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी मांसपेशियों की ही तरह हमारा हार्ट भी एक तरह का मसल्स ही होता है, जिसे आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं. प्रत्येक धड़कन के साथ हार्ट ब्लड पम्प करता है और पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है. लोअर रेस्टिंग हार्ट के स्वास्थ्य लाभ का मतलब है कि आपको दिल की बीमारियों का खतरा कम है और तैराकों की लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट 40 हार्ट बीट प्रति मिनट होती है. एक औसत व्यक्ति के लिए लोअर रेस्टिंग हृदय गति 60-70 बीट प्रति मिनट होती है.

ब्लड प्रेशर होता है कम

तैराकी एक एरोबिक एक्सरसाइज है, जो हार्ट को मजबूत बनाता है. इससे शरीर में रक्त प्रवाह अधिक तेजी से होता है. लो ब्लड प्रेशर बनाए रखने के लिए आप प्रतिदिन 30 मिनट तैराकी करें. अध्ययन के अनुसार, स्वस्थ हृदय को बनाए रखने के लिए प्रति सप्ताह 2.5 घंटे व्यायाम करना पर्याप्त है.

ले सकते हैं लंबी-गहरी सांस

स्विमिंग करने से सांस से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं. जो लोग तैराकी करते हैं, वे सामान्य व्यक्ति की तुलना में एक ही सांस में ज्यादा तेज और लंबी सांस ले सकते हैं. तैरने से शरीर की बड़ी मांसपेशियों के समूह को लाभ मिलता है. हृदय गति को बढ़ाता है, जिससे आपके फेफड़े अधिक कुशलता से काम करते हैं. आप जितना अधिक तैरते हैं, उतना ही ज्यादा आपके ब्लड प्रेशर और हृदय गति में सुधार होगा.

ब्लड सर्कुलेशन में करे सुधार

तैरने से आपकी हृदय गति में सुधार होता है, जिससे शरीर में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है. बढ़े हुए ब्लड सर्कुलेशन से उन क्षेत्रों में सुन्नता और झुनझुनी की समस्या कम होती है, जहां ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण ये समस्याएं महसूस होती हैं.

