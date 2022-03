रात में खाने के बाद 30 मिनट जरूर टहलें, नींद अच्छी आएगी, वजन होगा कम, जानें अन्य फायदे

Benefits of Walking after Eating: कुछ लोग डिनर करते ही बिस्तर पर सोने चले जाते हैं. ऐसा करना सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. यदि आप भी ऐसा ही करते हैं, तो इस आदत को तुरंत बदल दें. इससे भोजन भी जल्दी नहीं पचेगा और वजन भी बढ़ जाएगा. यदि आपका वजन बढ़ रहा है, तो रात में टहलना (Walking benefits) बहुत अच्छा माना गया है. खाकर टहलने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है. इतना ही नहीं, रात में ठंडी-ठंडी हवा में जब आप टहलकर घर लौटेंगे, तो नींद भी अच्छी आएगी. आइए जानते हैं रात में खाना खाने के बाद टलहने से सेहत (Benefits of walking after Dinner) को और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

रात में डिनर के बाद टहलने के फायदे

रात में खाने के बाद 15 से 30 मिनट टहलने से पाचनशक्ति बेहतर होती है. भोजन आसानी से पचता है. जब आप खाते ही सोने चले जाते हैं, तो पाचन की प्रक्रिया और भी ज्यादा धीमी हो जाती है, इससे आपको पेट में कई तकलीफें हो सकती हैं. अब से खाकर जरूर टहलने (walking after eating) जाएं.

मेडिकलन्यूजटुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, कई शोधों में यह बात सामने आई है कि खाने के बाद थोड़े समय के लिए टहलने या चलने से ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल मैनेज होता है. प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से गैस, ब्लोटिंग, अनिंद्रा की समस्या दूर होती है, हृदय स्वस्थ रहता है. हालांकि, खाने के बाद यदि आप टहलने जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी, समय, दूरी का ख्याल रखना भी जरूरी है वरना आपको अपच और पेट दर्द भी हो सकता है.

खाने के बाद टहलने से मानसिक सेहत में सुधार होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टहलने से स्ट्रेस को बढ़ाने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल में कमी आती है. जब कोई व्यक्ति टहलने जाता है, तो शरीर में एंडॉर्फिन रिलीज होता है. यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह काम करता है. इससे बेचैनी कम होती है, मूड बेहतर होता है, तनाव कम करता है और रिलैक्स करता है.

खाना खाकर टहलने से नींद अच्छी आती है. आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करेंगे, तो इन्सोम्निया (Insomnia) की बीमारी दूर होगी. इसमें टहलना भी शामिल है. लॉन-टर्म रेगलुर एक्सरसाइज करने से नींद जल्दी आती है. तो यदि आपको रात में नींद जल्दी नहीं आती है, तो खाने के बाद 10-15 मिनट जरूर टहल आएं.

ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो भी रात में टहलना हेल्दी माना गया है. इससे आप हार्ट डिजीज, स्ट्रोक से बचे रहेंगे. हाई ब्लड प्रेशर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, हेल्दी हार्ट के लिए व्यक्ति को प्रत्येक सप्ताह 5 दिन कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. आप चाहें तो रात में खाने के बाद 30 मिनट पैदल टहलें या फिर नाश्ता, दोपहर के भोजन और रात के खाने के बाद तीन बार 10 मिनट के लिए टहलें.

