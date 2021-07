Brain Foods To Add To Your Diet For A Healthier Mind: इंसान का ब्रेन (Brain) एक बहुत ही कॉम्‍पलिकेटेड बायोलॉजिकल मशीन है जो हर तरह की समस्‍या का समाधान करने में सक्षम है. बशर्ते उसे सही डाइट (Diet) और एनर्जी मिलती रहे. यह आपके शरीर के हार्ट से लेकर लंग्‍स तक को नियंत्रित करता है. यही नहीं, आप कितना सांस लेते हैं, आप कितना मूव करते हैं और किस तरह सोचते हैं, यह भी ब्रेन ही निर्णय लेता है. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इसे सही पोषण दें और खानपान पर ध्‍यान रखें. अगर आप बेहतर भोजन करते हैं तो आपकी मेमोरी भी शार्प रहती है और आपका कॉनसंट्रेशन भी बेहतर रहता है. ऐसे में हम यहां बता रहे हैं कि आपको अपने भोजन में किन 5 तरह के ब्रेन फूड्स को शामिल करना चाहिए.शरीर में ग्‍लूकोज का सही तरह से अवशोषण हो इसके लिए भोजन में फाइबर का होना बहुत जरूरी है. ग्‍लूकोज की सही आपूर्ति से दिमाग बेहतर तरीके से काम कर पाता है. फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा भी रखता है. ऐसे में अपने भोजन में हरी पत्‍तेदार सब्जियां, फल, नट्स, ग्रेन आदि को शामिल करें.मैग्‍नेशियम की कमी होने पर आपके मूड पर इसका प्रभाव पड़ता है. इसकी कमी से लोगों में डिप्रेशन और एनक्‍साइटी के लक्षण भी दिखते हैं.यह हमारे नर्वस सिस्‍टम को प्रभावित करता है और यह कार्डियोवेस्‍कुलर स्‍टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी तत्‍व है. ऐसे में केला, पालक, कद्दू, काजू, बदाम, डार्क चॉकलेट आदि को भोजन में शामिल करें.विटामिन डी दरअसल उन हार्मोन्‍स को प्रभावित करता है जिनकी वजह से हम खुश होते हैं और सकारात्‍मक रहते हैं. इसके लिए भोजन में एगयोक, मशरूम, ऑयली फिश जैसे विटामिन डी से भरे भोजन का प्रयोग करें.इसे भी पढ़ें : कद्दू की सब्जी ही नहीं, इसके फूल में भी है कई चमत्‍कारी गुण, जानें इसके फायदे फरमेंटेड फूड में प्रोबायोटिक बहुत अधिक होते हैं जो गट में मौजूद गुड बैक्‍टीरिया का पोषण करते हैं. यह ब्रेन के फंक्‍शन को भी ठीक रखने में मदद करता है. ऐसे में लस्‍सी, अप्‍पम, इडली, किमची आदि का सेवन करें.अगर आप कैन या प्रिजरवेटिव वाले भोजन का सेवन करते हैं तो इससे डिप्रेशन और हाइपर एक्टिविटी की समस्‍या बढ सकती है. ऐसे में घर के भोजन का ही सेवन करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)